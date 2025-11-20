Зеленському поставили жорстку умову: що ризикує втратити президент

У монобільшості бунт — через гучний корупційний скандал народні депутати поставили президенту України Володимиру Зеленському жорстку умову. У разі відмови він може втратити Раду.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, зустріч Зеленського зі Слугами має відбутись в Офісі президента.

“І так, що відбувається: Давид Арахамія поставив умову Зеленському: треба звільняти Єрмака, щоб Рада далі працювала і зберегти монобільшість. Як я розумію: Зеленський відмовився”, — розповів Гончаренко.

За його словами, до Давида Арахамії приєднались Михайло Федоров та Кирило Буданов. Це, як пояснив нардеп, основа “бунту” в “Слузі народу”.

Гончаренко розповів, що розклад наступний: ключовий міністр, ключовий військовий і ключова людина в Раді виступили проти Андрія Єрмака і з тиском на Володимира Зеленського, щоб той його звільнив.

“Якщо Зеленський відмовиться — він втратить Раду. Прийняти бюджет буде неможливо. Коаліції не буде”, — зауважив політик.

За його словами, “Слуги” сьогодні весь день збирали найжорсткіші питання до Зеленського. Зустріч з президентом буде жорстка, припустив Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Богдана Яременка, фракція “Слуга народу”, не буде працювати як раніше, причина цьому — корупційний скандал.

Нардеп Яременко прокоментував ситуацію всередині фракції, підкресливши, що в умовах глибокої політичної кризи, простого очищення від корупційних елементів буде недостатньо. За його словами, нардепи не хочуть працювати “під диктовку” Зеленського.



