Зеленскому поставили жесткое условие: что рискует потерять президент

В монобольшинстве бунт — из-за громкого коррупционного скандала народные депутаты поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткое условие. В случае отказа он может лишиться Рады.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, встреча Зеленского со Слугами должна пройти в Офисе президента.

"И так, что происходит: Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство. Как я понимаю: Зеленский отказался", — рассказал Гончаренко.

По его словам, к Давиду Арахамии присоединились Михаил Федоров и Кирилл Буданов. Это, как объяснил нардеп, основа "бунта" в "Слуге народа".

Гончаренко рассказал, что расписание следующее: ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил.

"Если Зеленский откажется – он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет", — отметил политик.

По его словам, "Слуги" сегодня весь день собирали самые жесткие вопросы к Зеленскому. Встреча с президентом будет жесткой, предположил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Богдана Яременко, фракция "Слуга народа", не будет работать как раньше, причина тому — коррупционный скандал.

Нардеп Яременко прокомментировал ситуацию внутри фракции, подчеркнув, что в условиях глубокого политического кризиса простой очистки от коррупционных элементов будет недостаточно. По его словам, нардепы не хотят работать "под диктовку" Зеленского.



