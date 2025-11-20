Зеленскому поставили жесткое условие: что рискует потерять президент

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В монобольшинстве бунт — из-за громкого коррупционного скандала народные депутаты поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткое условие. В случае отказа он может лишиться Рады.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, встреча Зеленского со Слугами должна пройти в Офисе президента.
По его словам, к Давиду Арахамии присоединились Михаил Федоров и Кирилл Буданов. Это, как объяснил нардеп, основа "бунта" в "Слуге народа".
Гончаренко рассказал, что расписание следующее: ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил.
По его словам, "Слуги" сегодня весь день собирали самые жесткие вопросы к Зеленскому. Встреча с президентом будет жесткой, предположил Гончаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Богдана Яременко, фракция "Слуга народа", не будет работать как раньше, причина тому — коррупционный скандал.
Нардеп Яременко прокомментировал ситуацию внутри фракции, подчеркнув, что в условиях глубокого политического кризиса простой очистки от коррупционных элементов будет недостаточно. По его словам, нардепы не хотят работать "под диктовку" Зеленского.