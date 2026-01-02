logo_ukra

BTC/USD

89371

ETH/USD

3080.08

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Зеленський зробив сильний хід: як призначення Буданова в ОП може посилити позиції України
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив сильний хід: як призначення Буданова в ОП може посилити позиції України

Буданова поважають наші міжнародні партнери і він може значно посилити позиції Києва на переговорах

2 січня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, як це змінює подальші політичні перспективи самого Зеленського, але призначення Буданова головою Офісу президента – це сильний хід. Таку думку висловив політичний аналітик, журналіст і блогер Олексій Панич.

Зеленський зробив сильний хід: як призначення Буданова в ОП може посилити позиції України

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Буданова поважають наші міжнародні партнери, тож, якщо подальші переговори від імені Зеленського/України вестиме він, замість Умєрова чи тим паче Єрмака, це нам однозначно плюс", – зазначив експерт.

Що ж до того, як Буданов себе покаже у внутрішній політиці, то За словам Олексія Панича, перші його кроки на новій посаді прояснять ситуацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після призначення Кирила Буданова керівник Офісу президента наразі є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

"Наскільки Буданов має право на кадрові зміни? Місяць тому, як відомо, Михайло Федоров попросив серйозний кадровий карт-бланш, коли йому пропонували цю посаду. Тоді Зеленський йому відмовив. Зараз ми чекаємо  відповіді на питання кого і як зможе змінити Буданов", – зазначив політолог.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини