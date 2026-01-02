Зеленський зробив сильний хід: як призначення Буданова в ОП може посилити позиції України

Незважаючи на те, як це змінює подальші політичні перспективи самого Зеленського, але призначення Буданова головою Офісу президента – це сильний хід. Таку думку висловив політичний аналітик, журналіст і блогер Олексій Панич.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Буданова поважають наші міжнародні партнери, тож, якщо подальші переговори від імені Зеленського/України вестиме він, замість Умєрова чи тим паче Єрмака, це нам однозначно плюс", – зазначив експерт.

Що ж до того, як Буданов себе покаже у внутрішній політиці, то За словам Олексія Панича, перші його кроки на новій посаді прояснять ситуацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після призначення Кирила Буданова керівник Офісу президента наразі є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

"Наскільки Буданов має право на кадрові зміни? Місяць тому, як відомо, Михайло Федоров попросив серйозний кадровий карт-бланш, коли йому пропонували цю посаду. Тоді Зеленський йому відмовив. Зараз ми чекаємо відповіді на питання кого і як зможе змінити Буданов", – зазначив політолог.