Зеленський зробив сильний хід: як призначення Буданова в ОП може посилити позиції України

Незважаючи на те, як це змінює подальші політичні перспективи самого Зеленського, але призначення Буданова головою Офісу президента – це сильний хід. Таку думку висловив політичний аналітик, журналіст і блогер Олексій Панич.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Що ж до того, як Буданов себе покаже у внутрішній політиці, то За словам Олексія Панича, перші його кроки на новій посаді прояснять ситуацію.
