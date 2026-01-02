Зеленський вирішив «звʼязати руки» конкуренту: що ховається за призначенням Буданова в ОП

Після призначення Кирила Буданова керівник Офісу президента наразі є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

"Наскільки Буданов має право на кадрові зміни? Місяць тому, як відомо, Михайло Федоров попросив серйозний кадровий карт-бланш, коли йому пропонували цю посаду. Тоді Зеленський йому відмовив. Зараз ми чекаємо відповіді на питання кого і як зможе змінити Буданов", – зазначив політолог.

Він продовжує, не менш цікавим є те, яким буде розділення повноважень з Умєровим? Це продовження попереднього питання, особливо з точки зору того, що на днях Зеленський говорив про можливі зміни системи ОП в цілому. Але за будь-яких обставин, Умєров грає вагому роль у системі координат Зеленського. При цьому Буданов вже має свої міжнародні контакти, окремі від Умєрова.

"Чи залишить за собою Буданов люфт для власного політичного проекту? Справа у тому, що електорати Зеленського і Буданова доволі сепаровані. І Буданов єдиний крім Залужного, хто має можливість перемагати Зеленського у другому турі. Для Зеленського вкрай важливо "звʼязати руки" такому конкуренту. При цьому, повторю – ці електорати доволі різні і вони не плюсуються в випадку виборів", – зазначив Вадим Денисенко.

За його словами, відповіді на ці питання, крім останнього, ми отримуємо, як максимум, протягом тижня-двох.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.



