Зеленський вирішив «звʼязати руки» конкуренту: що ховається за призначенням Буданова в ОП

Кравцев Сергей
Після призначення Кирила Буданова керівник Офісу президента наразі є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, не менш цікавим є те, яким буде розділення повноважень з Умєровим? Це продовження попереднього питання, особливо з точки зору того, що на днях Зеленський говорив про можливі зміни системи ОП в цілому. Але за будь-яких обставин, Умєров грає вагому роль у системі координат Зеленського. При цьому Буданов вже має свої міжнародні контакти, окремі від Умєрова.
За його словами, відповіді на ці питання, крім останнього, ми отримуємо, як максимум, протягом тижня-двох.
