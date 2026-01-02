Зеленский сделал сильный ход: как назначение Буданова в ОП может усилить позиции Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, как это изменяет дальнейшие политические перспективы самого Зеленского, но назначение Буданова главой Офиса президента – это сильный ход. Такое мнение высказал политический аналитик, журналист и блогер Алексей Паныч.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Что касается того, как Буданов себя покажет во внутренней политике, то, по словам Алексея Паныча, первые его шаги в новой должности прояснят ситуацию.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении в руководстве Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.
Также издание "Комментарии" сообщало – после назначения Кирилла Буданова руководитель Офиса президента пока есть два главных варианта развития событий с тем, кто теперь возглавит ГУР Минобороны. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, то его новая должность станет явным повышением. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.