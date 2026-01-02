Зеленский сделал сильный ход: как назначение Буданова в ОП может усилить позиции Украины

Несмотря на то, как это изменяет дальнейшие политические перспективы самого Зеленского, но назначение Буданова главой Офиса президента – это сильный ход. Такое мнение высказал политический аналитик, журналист и блогер Алексей Паныч.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Буданова уважают наши международные партнеры, поэтому если дальнейшие переговоры от имени Зеленского/Украины будет вести он, вместо Умерова или тем более Ермака, это нам однозначно плюс", – отметил эксперт.

Что касается того, как Буданов себя покажет во внутренней политике, то, по словам Алексея Паныча, первые его шаги в новой должности прояснят ситуацию.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении в руководстве Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

"Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить наш Офис. Это решение было продиктовано необходимостью большей сосредоточенности на вопросах безопасности, а также развития Сил обороны", — отметил Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – после назначения Кирилла Буданова руководитель Офиса президента пока есть два главных варианта развития событий с тем, кто теперь возглавит ГУР Минобороны. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, то его новая должность станет явным повышением. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

"Насколько Буданов имеет право на кадровые изменения? Месяц назад, как известно, Михаил Федоров попросил серьезный кадровый карт-бланш, когда ему предлагали этот пост. Тогда Зеленский ему отказал. Сейчас мы ждем ответа на вопрос кого и как сможет сменить Буданов", – отметил политолог.