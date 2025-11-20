Зеленський збирає “Слуг народу”: яке рішення президента стане “початком кінця”

У четвер, 20 листопада, має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами фракції “Слуга народу”. Про це повідомили декілька нардепів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Одне із головних питань — чи звільнить Зеленський керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: багато хто говорить, що це відбудеться сьогодні — до або після зустрічі президента зі “Слугами Народу”.

“Мій прогноз: Зеленський Єрмака скоріш за все не звільнить”, — розповів політик.

За його словами, зустріч Зеленського з фракцією “Слуги народу” призначена на 20:00.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що президент таки буде зустрічатися з нардепами. За її інформацією, Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Єрмак же захищається всіма методами.

“Якщо Президент спробує сховатися та не ухвалить рішення, це може стати початком кінця. Без перебільшення. Атмосфера у нас всередині накалена до межі. Зовні теж. І це на тлі ситуації на фронті, яка, зокрема, спричинена неухваленими Зеленським рішеннями, та посилення зовнішнього тиску на Президента щодо капітуляції країни”, — зазначила вона.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський прийняв рішення не звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до “МіндічГейту”.

“Зараз про це оголосять і почнуть знову атаку з “російським слідом”. Спочатку медійно — щось типу як вчора вже почали розганяти щось про “план Віткоффа” і що спецоперація “Мідас” це примушення до нього. Ну і далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні. Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування”, — повідомив Железняк.

Політик припустив, що на Україну чекають дуже погані часи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народної депутатки України Мар'яни Безуглої, ніякого миру не буде. Нардепка пояснила, що усі вкиди з українського боку та заяви президента зокрема пов’язані зі спробою врятувати Єрмака та Умєрова як "миротворців".



