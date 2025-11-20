Зеленський збирає “Слуг народу”: яке рішення президента стане “початком кінця”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У четвер, 20 листопада, має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами фракції “Слуга народу”. Про це повідомили декілька нардепів.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Одне із головних питань — чи звільнить Зеленський керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: багато хто говорить, що це відбудеться сьогодні — до або після зустрічі президента зі “Слугами Народу”.
За його словами, зустріч Зеленського з фракцією “Слуги народу” призначена на 20:00.
Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що президент таки буде зустрічатися з нардепами. За її інформацією, Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Єрмак же захищається всіма методами.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський прийняв рішення не звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до “МіндічГейту”.
Політик припустив, що на Україну чекають дуже погані часи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народної депутатки України Мар'яни Безуглої, ніякого миру не буде. Нардепка пояснила, що усі вкиди з українського боку та заяви президента зокрема пов’язані зі спробою врятувати Єрмака та Умєрова як "миротворців".