Безугла шокувала заявою про мир та справжні наміри Зеленського

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями заявив про активізацію деяких переговорних процесів. Також стало відомо про напрацювання чергового мирного плану, а у Білому Домі очікують узгодження угоди щодо завершення війни в України до кінця листопада. Однак у Раді переконані, що до миру далеко.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Мар'яна Безугла пояснила, про що свідчать усі ці заяви.
За словами Безуглої, паралельно відбуваються чергові вкиди від американців зі спробою схилити Україну до капітуляції.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Безуглої, частина нардепів зі "Слуги Народу", зокрема кілька голів комітетів, опублікували заяви за все хороше проти всього поганого, про коаліцію та уряд національної стійкості без жодної згадки про Єрмака. Безугла переконана, що це конкретний крок голови Офісу президента, аби заплутати сліди й втриматися на посаді. Він зараз проводить роботу з ВРУ, з ким може.