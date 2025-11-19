Безугла шокувала заявою про мир та справжні наміри Зеленського

Президент України Володимир Зеленський днями заявив про активізацію деяких переговорних процесів. Також стало відомо про напрацювання чергового мирного плану, а у Білому Домі очікують узгодження угоди щодо завершення війни в України до кінця листопада. Однак у Раді переконані, що до миру далеко.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла пояснила, про що свідчать усі ці заяви.

“Не хочу розбивати ілюзії деяких, але ніякого миру не буде. Усі ці вкиди з українського боку та заяви Президента зокрема пов’язані зі спробою врятувати Єрмака та Умєрова як "миротворців". На жаль, Президент такими заявами показує, що все ще перебуває в інформаційній "ванні" найближчого оточення”, — зазначила вона.

За словами Безуглої, паралельно відбуваються чергові вкиди від американців зі спробою схилити Україну до капітуляції.

“І паралельно партнери тиснуть на нас через корупційні скандали та деякі інші важелі, щоб до капітуляції були готові. Це вже було. Нічого нового. Але нове в тому, що Андрій Борисович намагається зараз підживити чутки, аби набити собі ціну й уникнути звільнення”, — резюмувала народна депутатка.

