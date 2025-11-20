Рубрики
В четверг, 20 ноября, состоится встреча президента Владимира Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа". Об этом сообщили несколько нардепов.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Один из главных вопросов — уволит ли Зеленский руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: многие говорят, что это произойдет сегодня — до или после встречи президента со "Слугами Народа".
По его словам, встреча Зеленского с фракцией "Слуги народа" назначена на 20:00.
Народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что президент таки будет встречаться с нардепами. По ее информации, Зеленский не хочет увольнять Ермака. Ермак же защищается всеми методами.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был присоединен к "МиндичГейта".
Политик предположил, что Украину ждут очень плохие времена.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народной депутатки Украины Марьяны Безуглой, никакого мира не будет. Нардепка пояснила, что все вбросы с украинской стороны и заявления президента, в частности, связаны с попыткой спасти Ермака и Умерова как "миротворцев".