Зеленский собирает "Слуг народа": какое решение президента станет "началом конца"

В четверг, 20 ноября, состоится встреча президента Владимира Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа". Об этом сообщили несколько нардепов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Один из главных вопросов — уволит ли Зеленский руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: многие говорят, что это произойдет сегодня — до или после встречи президента со "Слугами Народа".

"Мой прогноз: Зеленский Ермака скорее всего не уволит", — рассказал политик.

По его словам, встреча Зеленского с фракцией "Слуги народа" назначена на 20:00.

Народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что президент таки будет встречаться с нардепами. По ее информации, Зеленский не хочет увольнять Ермака. Ермак же защищается всеми методами.

"Если Президент попытается спрятаться и не принять решение, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже. И это на фоне ситуации на фронте, которая, в частности, вызвана непринятыми Зеленскими решениями, и усиление внешнего давления на Президента по капитуляции страны", — сказал он.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был присоединен к "МиндичГейта".

"Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "русским следом". Сначала медийно — что-то типа как вчера уже начали разгонять что-то о "плане Уиткоффа" и что спецоперация "Мидас" это принуждение к нему. Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании. Убежден, какой юридический трэш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследования”, — сообщил Железняк.

Политик предположил, что Украину ждут очень плохие времена.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народной депутатки Украины Марьяны Безуглой, никакого мира не будет. Нардепка пояснила, что все вбросы с украинской стороны и заявления президента, в частности, связаны с попыткой спасти Ермака и Умерова как "миротворцев".



