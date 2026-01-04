Зеленський визначив кандидатуру нового голови ДПСУ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провели робочу нараду, під час якої обговорили безпекову ситуацію в регіонах, наслідки російських ударів і майбутні кадрові рішення у секторі безпеки. Однією з ключових тем стало призначення нового голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Клименком обрав кандидатуру на посаду нового голови ДПСУ.

"Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ", — йдеться в заяві Зеленського.

Кадрові зміни відбуваються на тлі ротації керівництва служби. Колишній голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який очолював відомство понад шість років, отримав нове призначення. Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив Ігор Клименко, зазначивши, що досвід Дейнека залишатиметься затребуваним у системі МВС.

Про зміну очільника ДПСУ президент Володимир Зеленський офіційно повідомив 2 січня. Президент зазначив, що призначення глави ДПСУ відбудеться незабаром.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прямо відповів, чи планує звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. За його словами, попри інформацію в ЗМІ та інших ресурсах, наразі такої потреби не існує.

Також "Коментарі" писали, що президент анонсував звільнення голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека. За словами Зеленського, прикордонна служба впродовж шести років пройшла значний шлях розвитку.



