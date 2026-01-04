Зеленский определил кандидатуру нового главы ГПСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью в регионах, последствия российских ударов и будущие кадровые решения в секторе безопасности. Одной из ключевых тем стало назначение нового главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Клименко избрал кандидатуру на должность нового главы ГПСУ.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ", — говорится в заявлении Зеленского.

Кадровые перемены происходят на фоне ротации руководства службы. Бывший глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, возглавлявший ведомство более шести лет, получил новое назначение. Дейнеко стал советником Министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил Игорь Клименко, отметив, что опыт Дейнека будет оставаться востребованным в системе МВД.

О смене главы ГПСУ президент Владимир Зеленский официально сообщил 2 января. Президент отметил, что назначение главы ГПСУ состоится в скором времени.

