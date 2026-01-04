logo

BTC/USD

91273

ETH/USD

3135.68

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский определил кандидатуру нового главы ГПСУ: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский определил кандидатуру нового главы ГПСУ: что известно

Президент Зеленский определил кандидатуру нового главы Госпогранслужбы.

4 января 2026, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью в регионах, последствия российских ударов и будущие кадровые решения в секторе безопасности. Одной из ключевых тем стало назначение нового главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Зеленский определил кандидатуру нового главы ГПСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Клименко избрал кандидатуру на должность нового главы ГПСУ.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ", — говорится в заявлении Зеленского.

Кадровые перемены происходят на фоне ротации руководства службы. Бывший глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, возглавлявший ведомство более шести лет, получил новое назначение. Дейнеко стал советником Министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил Игорь Клименко, отметив, что опыт Дейнека будет оставаться востребованным в системе МВД.

О смене главы ГПСУ президент Владимир Зеленский официально сообщил 2 января. Президент отметил, что назначение главы ГПСУ состоится в скором времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прямо ответил, планирует ли уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. По его словам, несмотря на информацию в СМИ и других ресурсах, пока такой необходимости нет.

Также "Комментарии" писали, что президент анонсировал увольнение главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека. По словам Зеленского, пограничная служба на протяжении шести лет прошла значительный путь развития.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17545
Теги:

Новости

Все новости