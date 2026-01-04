Зеленський прямо відповів, чи планує звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання заміни головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського наразі не стоїть на порядку денному.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський 3 січня у Києві під час брифінгу після зустрічі з представниками Коаліції охочих розповів про масштабні процеси перезавантаження державних інституцій. Президент наголосив, що Збройні сили України є частиною цього ширшого процесу трансформації.

"Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси Кабінет Міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а із Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Укроборонпрому тощо, виходить безумовно і Збройні сили України", — сказав Зеленський.

Однак президент зауважив, що ці зміни не стосуються звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ми говоримо про кроки один за одним, а не про те, що сьогодні готові замінити головнокомандувача", — пояснив Зеленський.

Таким чином, Зеленський поставив крапку в чутках про можливу зміну військового керівництва, які періодично з’являються в інформаційному просторі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що народна депутатка Мар'яна Безугла побилася у Верховній Раді з нардепом з "Батьківщини" під час свого протесту з блокуванням трибуни з вимогою звільнити Сирського з посади головкома ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка та перевести його на іншу посаду. Нещодавно президент призначив очільника ГУР Кирила Буданова керівником Офісу президента.