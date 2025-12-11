Зеленський розповів, чому Україна не погоджується на "компроміс" по Донбасу від Трампа

Адміністрація Трампа вбачає "компроміс" щодо Донбасу в тому, що Збройні сили України виходять із Донецької області, а російська армія — не заходить. При цьому залишається незрозумілим, хто контролюватиме дотримання цих чи інших домовленостей у разі їхнього підписання. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами

За словами Зеленського, "є проблема" в тому, як американська сторона бачить врегулювання ситуації на Донбасі.

"Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини, і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже “вільною економічною зоною” або “демілітаризованою зоною”, – вони не знають", – зазначив президент.

Він також поставив риторичне запитання: чому Україну закликають відвести війська на певну відстань, але не вимагають такого ж симетричного відведення сил агресора?

Зеленський наголосив, що повідомив американській стороні: озвучені пропозиції "точно не в інтересах України", але розмову необхідно продовжувати і шукати відповіді на всі питання так, "щоб все було більш адекватно".

Глава держави підкреслив, що відведення військ має бути симетричним, а на лінії розмежування потрібен механізм моніторингу. Він також зауважив, що залишається питання: як стримати Росію від фактичного захоплення "демілітаризованої зони" всупереч домовленостям.

"Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс", – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна загалом не приймає вимогу Росії передати їй увесь Донбас, тому американська сторона намагається знайти формат для розв’язання цієї суперечності.

"Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено", – підсумував він.

