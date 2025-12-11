Зеленський назвав умови для того, щоб провести вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення виборів під час дії воєнного стану. Він підкреслив, що не бажає, аби відсутність виборів використовували проти України, та окреслив ключові умови, за яких голосування може відбутися. Про це глава держави заявив на пресконференції.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Зеленський наголосив, що не тримається за посаду, тому "безумовно" підтримує проведення виборів. "Найголовніше – щоб вибори пройшли легітимно. Якщо партнери зможуть допомогти нам забезпечити безпечну організацію виборчого процесу у належні терміни, я буду це підтримувати. І щоб це не залишалося лише медійною заявою, я звернувся до народних депутатів України з проханням підготувати законодавчі зміни, які дозволять провести вибори під час воєнного стану", – зазначив президент.

Очільник держави підкреслив, що його пріоритетом залишається завершення війни та збереження для України "сильної позиції" після її завершення. У відповідь на заклики міжнародних партнерів щодо проведення виборів Зеленський заявив про свою готовність до цього. "Є дві ключові речі, які потрібно опрацювати: питання безпеки та законодавства. Тому моє звернення і до головних партнерів України, і до українського парламенту – покажіть, як можуть бути відпрацьовані обидва ці напрями", – додав глава держави.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Верховної Ради щодо проведення виборів в Україні. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен", – заявив Зеленський.

