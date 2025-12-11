Зеленский рассказал, почему Украина не соглашается на "компромисс" по Донбассу от Трампа

Администрация Трампа видит компромисс относительно Донбасса в том, что Вооруженные силы Украины выходят из Донецкой области, а российская армия — не заходит. При этом остается неясным, кто будет контролировать соблюдение этих договоренностей в случае их подписания. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, "есть проблема" в том, как американская сторона видит урегулирование ситуации на Донбассе.

"Они видят, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают", – отметил президент.

Он также задал риторический вопрос: почему Украину призывают отвести войска на определенное расстояние, но не требуют такого же симметричного отвода сил агрессора?

Зеленский подчеркнул, что сообщил американской стороне: озвучены предложения "точно не в интересах Украины", но разговор необходимо продолжать и искать ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно.

Глава государства подчеркнул, что отвод войск должен быть симметричным, а на линии разграничения требуется механизм мониторинга. Он также отметил, что остается вопрос: как удержать Россию от фактического захвата "демилитаризованной зоны" вопреки договоренностям.

Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина в целом не принимает требование России передать ей весь Донбасс, поэтому американская сторона пытается найти формат для разрешения этого противоречия.

"Наша позиция в плане: справедливо – когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения выборов во время действия военного положения. Он подчеркнул, что не желает, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, и наметил ключевые условия, при которых голосование может состояться. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что не держится за должность, потому "безусловно" поддерживает проведение выборов.

"Самое главное – чтобы выборы прошли легитимно. Если партнеры смогут помочь нам обеспечить безопасную организацию избирательного процесса в надлежащие сроки, я буду это поддерживать. И чтобы это не оставалось только медийным заявлением, я обратился к народным депутатам Украины с просьбой подготовить законодательные изменения, которые позволят провести выборы".

