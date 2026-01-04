Зеленский прямо ответил, планирует ли уволить Сырского с должности главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского пока не стоит на повестке дня.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 3 января в Киеве на брифинге после встречи с представителями Коалиции желающих рассказал о масштабных процессах перезагрузки государственных институтов. Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины являются частью этого более широкого процесса трансформации.

"Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы Кабинет Министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны следует, кроме производств Укроборонпрома и т.д., выходит безусловно и Вооруженные силы Украины", — сказал Зеленский.

Однако президент отметил, что эти изменения не касаются увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Мы говорим о шагах один за другим, а не о том, что сегодня готовы заменить главнокомандующего", – пояснил Зеленский.

Таким образом, Зеленский поставил точку в слухах о возможном изменении военного руководства, периодически появляющихся в информационном пространстве.

