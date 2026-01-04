Зеленский прямо ответил, планирует ли уволить Сырского с должности главнокомандующего ВСУ

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского пока не стоит на повестке дня.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 3 января в Киеве на брифинге после встречи с представителями Коалиции желающих рассказал о масштабных процессах перезагрузки государственных институтов. Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины являются частью этого более широкого процесса трансформации.
Однако президент отметил, что эти изменения не касаются увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Таким образом, Зеленский поставил точку в слухах о возможном изменении военного руководства, периодически появляющихся в информационном пространстве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая подралась в Верховной Раде с нардепом из "Батькивщины" во время своего протеста с блокированием трибуны с требованием уволить Сырского с должности главкома ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка и перевести его на другую должность. Недавно президент назначил главу ГУР Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.