Безугла побилася у Верховній Раді з нардепом з "Батьківщини" (ВІДЕО)

У Верховній Раді України стався інцидент за участі народної депутатки Мар’яни Безуглої та депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Тарути. Про це сама Безугла повідомила 16 грудня, опублікувавши відео та фото з сесійної зали парламенту.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

За словами депутатки, сутичка сталася під час її чергового блокування трибуни Верховної Ради. На оприлюднених фотографіях видно трибуну з плакатами з вимогами депутатки, серед яких "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа".

"Доброго ранку. Трибуна заблокована. Проривалась через кордон УДО (держохорони). Хто дав команду?", — написала Безугла у своєму Telegram.

Згодом Безугла опублікувала відео, в якому повідомила, що між нею та Сергієм Тарутою відбулася бійка.

"Моя бійка з нардепом Тарутою, другом Сирського, який зірвав разом з нардепами від Батьківщини плакати щодо військової реформи і термінів служби", — пише Безугла.

На опублікованому відео видно обличчя Сергія Тарути, а камери різко рухається. Далі видно як нардеп мне у руках аркуші паперу, ймовірно це вимоги депутатки, та йде від трибуни. Інцидент стався під час виконання гімну України, коли інші народні депутати залишалися на своїх місцях.

Нагадаємо, що 9 грудня Народна депутатка Мар’яна Безугла оголосила про відновлення політичного страйку. Нардепка заявила, що блокуватиме роботу парламенту, доки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не буде звільнено. Депутатка наполягає, що дії військового керівництва є неприйнятними в умовах повномасштабної війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни.