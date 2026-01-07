Зеленський несподівано двома словами відповів на питання про нову посаду для Кулеби

Президент України Володимир Зеленський уникнув конкретики щодо можливого нового призначення для колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, обмежившись двома словами.

Зеленський висловився про Кулебу. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи розглядається для ексочільника МЗС Дмитра Кулеби нова посада у команді президента.

"Не скажу", — коротко відповів президент.

5 січня Зеленський зустрівся з Кулебою та публічно повідомив, що обговорював з ним як політичну, так і інформаційну ситуацію навколо України. Президент наголосив на важливості сильного представлення українського погляду у світі та зазначив, що сторони домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Тоді Зеленський сказав, що "радий, що Дмитро — у команді України".

Зустріч відбулася в день масштабних перестановок у вищих ешелонах влади, зокрема після зміни керівника Служби безпеки України.

Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ із березня 2020 року до вересня 2024-го. Його відставка відбулася в межах оголошеного "перезавантаження уряду". Сам дипломат наголошував, що до його роботи не було претензій, а звільнення не пов’язане з провалами у зовнішній політиці.

