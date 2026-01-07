logo_ukra

Зеленський несподівано двома словами відповів на питання про нову посаду для Кулеби
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський несподівано двома словами відповів на питання про нову посаду для Кулеби

Володимир Зеленський коротко відповів на питання журналістів про можливу нову посаду для ексглави МЗС Дмитра Кулеби.

7 січня 2026, 15:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський уникнув конкретики щодо можливого нового призначення для колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, обмежившись двома словами. 

Зеленський несподівано двома словами відповів на питання про нову посаду для Кулеби

Зеленський висловився про Кулебу. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи розглядається для ексочільника МЗС Дмитра Кулеби нова посада у команді президента. 

"Не скажу", — коротко відповів президент.

5 січня Зеленський зустрівся з Кулебою та публічно повідомив, що обговорював з ним як політичну, так і інформаційну ситуацію навколо України. Президент наголосив на важливості сильного представлення українського погляду у світі та зазначив, що сторони домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Тоді Зеленський сказав, що "радий, що Дмитро — у команді України".

Зустріч відбулася в день масштабних перестановок у вищих ешелонах влади, зокрема після зміни керівника Служби безпеки України. 

Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ із березня 2020 року до вересня 2024-го. Його відставка відбулася в межах оголошеного "перезавантаження уряду". Сам дипломат наголошував, що до його роботи не було претензій, а звільнення не пов’язане з провалами у зовнішній політиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній міністр Кулеба відповів, чому не долучився до ЗСУ після звільнення з посади в уряді. У розмові з журналісткою Яніною Соколовою він наголосив, що готовий стати до служби, якщо отримає повістку.

Також "Коментарі" писали, що Кулеба може отримати нову ключову посаду, яка може бути пов'язана з розвідкою.



