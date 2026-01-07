Зеленский неожиданно двумя словами ответил на вопрос о новой должности для Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский избежал конкретики о возможном новом назначении для бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ограничившись двумя словами.

Зеленский высказался о Кулебе. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, рассматривается ли для экс-главы МИД Дмитрия Кулебы новая должность в команде президента.

"Не скажу", – коротко ответил президент.

5 января Зеленский встретился с Кулебой и публично сообщил, что обсуждал с ним как политическую, так и информационную ситуацию вокруг Украины. Президент отметил важность сильного представления украинской точки зрения в мире и отметил, что стороны договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Тогда Зеленский сказал, что "рад, что Дмитрий – в команде Украины".

Встреча состоялась в день масштабных перестановок в высших эшелонах власти, в частности, после смены руководителя Службы безопасности Украины.

Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел с марта 2020 года по сентябрь 2024-го. Его отставка состоялась в рамках объявленной "перезагрузки правительства". Сам дипломат отмечал, что к его работе не было претензий, а увольнение не связано с провалами во внешней политике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший министр Кулеба ответил, почему не присоединился к ВСУ после освобождения от должности в правительстве. В разговоре с журналисткой Яниной Соколовой он подчеркнул, что готов стать на службу, если получит повестку.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба может получить новый ключевой пост, который может быть связан с разведкой.