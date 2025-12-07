Колишній міністр Кулеба відповів, чому не долучився до ЗСУ після звільнення: яка причина

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чому після завершення роботи в уряді не долучився до лав Збройних сил. У розмові з журналісткою Яніною Соколовою він наголосив, що готовий стати до служби, якщо отримає повістку.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю Яніна Соколова нагадала про заяву Дмитра Кулеби, яку він зробив у січні 2024 року в коментарі ABC News. Тоді ще міністр закордонних справ наголосив, що Україна продовжить боротьбу навіть за відсутності озброєння.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Тому що на кону — існування цієї нації", — сказав Кулеба.

На запитання, чому він сам не перебуває на фронті, Кулеба відповів, що його головною місією упродовж 2,5 років було дипломатичне забезпечення спротиву та мобілізація міжнародної підтримки України. Однак дипломат зауважив, що не буде тікати з країни і чекає поки йому прийде повістка для мобілізації.

"Прийде повістка — я не буду тікати за кордон. Я присвятив війні 2,5 роки свого життя, починаючи з першої ночі, коли ніхто не вірив, що ми встоїмо. Я нікуди не тікаю, сиджу вдома", — заявив 44-річний Кулеба.

Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ України з березня 2020-го до вересня 2024 року, ставши одним із ключових архітекторів міжнародної коаліції підтримки України під час повномасштабної війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ВР прогнозують пам'ятники Зеленському по всій країні.

Також "Коментарі" писали, що ексголова МЗС натякнув, що Україні потрібно готуватися до поразки у війні.