"Зеленський має зрозуміти, що це фініш": нардепи про зустріч президента зі “Слугами”

У четвер, 20 листопада” президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із депутатами фракції “Слуга народу”. Повідомлялося, що перед зустріччю нардепи повинні віддати мобільні телефони

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ігор Кривошеєв розповів, що прийшов на зустріч з Президентом — його попросили здати мобільний телефон.

“Сказав, що не буду здавати мобільний телефон. Не пустили. Тепер доведеться дізнатись, що нічого не зміниться, з ТГ-каналу Железняка. Переконаний, що Міндіч ніколи ніде мобільний телефон не здавав, але ж він і не присягав народу України. А народні депутати присягу давали, тож вони точно шпійони і агенти. Чекаємо на стадію “прийняття” невідворотності політичної відповідальності, але ж для нас кожен день має шалену ціну”, — прокоментував ситуацію народний депутат.

За словами нардепа монобільшості відреагував Олексій Гончаренко.

“Це гарно. Головне не продаватись зараз. Зеленський має зрозуміти — що це все. Фініш. Далі так не може бути”, — зазначив політик.

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що за даними джерел, план керівника Офісу президента Андрія Єрмака змусити фракцію сьогодні звільнити Давіда Арахамію провалився.

“Давід та інші перед зустріччю надіслали питання до Президента від депутатів. І там по факту була пряма вимога — звільнити Алі-Бабу. І той вирішив атакувати перший, але не вийшло….зрозуміли, що навіть 10% необхідних голосів не буде на це. Цю дію плану перенесли. Тож зараз, надія на колег, що дотиснуть питання, яке вже давно назріло”, — повідомив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському поставили жорстку умову.