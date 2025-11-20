"Зеленский должен понять, что это финиш": нардепы о встрече президента со "Слугами"

В четверг, 20 ноября" президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с депутатами фракции "Слуга народа". Сообщалось, что перед встречей нардепы должны отдать мобильные телефоны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Игорь Кривошеев рассказал, что пришел на встречу с Президентом – его попросили сдать мобильный телефон.

"Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили. Теперь придется узнать, что ничего не изменится, с ТГ-канала Железняка. Убежден, что Миндич никогда нигде мобильный телефон не сдавал, но ведь он и не присягал народу Украины. А народные депутаты присягу давали, поэтому они точно шпионы и агенты. Ждем стадию “принятия” неотвратимости политической ответственности, но для нас каждый день имеет безумную цену”, — прокомментировал ситуацию народный депутат.

По словам нардепа монобольшинства отреагировал Алексей Гончаренко.

"Это хорошо. Главное не продаваться сейчас. Зеленский должен понять – что это все. Финиш. Дальше так не может быть", — отметил политик.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что по данным источников, план руководителя Офиса президента Андрея Ермака заставить фракцию сегодня уволить Давида Арахамию провалился.

"Давид и другие перед встречей направили вопрос к Президенту от депутатов. И там по факту было прямое требование — уволить Али-Бабу. И тот решил атаковать первый, но не получилось….поняли, что даже 10% необходимых голосов не будет на это. Это действие плана перенесли. Поэтому сейчас, надежда на коллег, которые дожмут уже давно назревший вопрос”, — сообщил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому поставили жесткое условие.