Політика України 2025 "Зеленський має піти у відставку": нардепи переконані, що іншого виходу з кризи вже немає
“Зеленський має піти у відставку”: нардепи переконані, що іншого виходу з кризи вже немає

Народний депутат Гончаренко заявив, що Зеленський має піти у відставку

18 листопада 2025, 13:32
Автор:
Кречмаровская Наталия

Народні депутати через масштабну корупційну схему в енергетичній сфері, яку розслідує НАБУ, вимагають не тільки відставки Кабінету міністрів України, а й президента України Володимира Зеленського. 

“Зеленський має піти у відставку”: нардепи переконані, що іншого виходу з кризи вже немає

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний обранець Олексій Гончаренко заявив, що Зеленський має піти у відставку. 

“Ми втрачаємо Покровськ. У нас прорив на Запорізькому фронті. У нас критична ситуація в економіці. У нас катастрофа в енергетиці. У нас ТОТАЛЬНА корупція. ЗА ВСЕ ЦЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ”, — наголосив Гончаренко. 

За словами народного депутата, немає іншого виходу з кризи, ніж відставка Зеленського. Він підкреслив, що це єдиний вихід.

“ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАЄ ПІТИ У ВІДСТАВКУ, ЩОБ ВРЯТУВАТИ КРАЇНУ. ВІН МАЄ ПІТИ У ВІДСТАВКУ, ЩОБ НЕ РОЗХИТУВАТИ ЧОВЕН. ВІН МАЄ ПІТИ У ВІДСТАВКУ, ЩОБ МИ ЗМОГЛИ ВРЯТУВАТИ НАШУ КРАЇНУ”, — переконаний Гончаренко.

Також народний депутат звернувся до президента, зауваживши, що Зеленського, “як Умєрова скоро ловить будем”. 

“Повертайтесь в Україну. Вас, поки що, не арештують. Але що це ви втекли собі в теплі краї. Давайте якось сюди. До людей, які за вас голосували. Розкажіть їм про Карлсона і про те, як ви разом пиздили сотні мільйонів доларів у українців”, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандал із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України не вщухає. Непроста ситуація у Верховній Раді. 

Народна депутатка України Софія Федина розповіла про настрої народних депутатів монобільшості. За словами Фединої, окрема частина нардепів була насправді вражена цими всіма розкраданнями та діями Міндіча. 




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50950
