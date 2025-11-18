“Зеленський має піти у відставку”: нардепи переконані, що іншого виходу з кризи вже немає

Рубрики
Народні депутати через масштабну корупційну схему в енергетичній сфері, яку розслідує НАБУ, вимагають не тільки відставки Кабінету міністрів України, а й президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний обранець Олексій Гончаренко заявив, що Зеленський має піти у відставку.
За словами народного депутата, немає іншого виходу з кризи, ніж відставка Зеленського. Він підкреслив, що це єдиний вихід.
Також народний депутат звернувся до президента, зауваживши, що Зеленського, “як Умєрова скоро ловить будем”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандал із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України не вщухає. Непроста ситуація у Верховній Раді.
Народна депутатка України Софія Федина розповіла про настрої народних депутатів монобільшості. За словами Фединої, окрема частина нардепів була насправді вражена цими всіма розкраданнями та діями Міндіча.