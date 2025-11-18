Як “Слуги” відреагували на скандал з “плівками Міндіча”: у Раді розповіли, чого очікувати далі

Скандал із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України не вщухає. Непроста ситуація у Верховній Раді.

Народна депутатка України Софія Федина розповіла про настрої народних депутатів монобільшості.

“Які є тенденції серед "Слуг" в контексті “Кабміндіча”? Чи готові вони на справедливі рішення? Я вважаю, що все покаже цей пленарний тиждень, як вони будуть підписувати підписні листи щодо відставки уряду”, — зазначила вона.

За словами Фединої, окрема частина нардепів була насправді вражена цими всіма розкраданнями та діями Міндіча.

“І багато колег, з якими я не маю добрих стосунків, оскільки вони занадто служили банковій, вони зараз проявляють надзвичайно адекватну державницьку позицію. Мушу це відзначити. Інше питання, хто з них наскільки залежний і наскільки ними зараз можуть управляти. І третє питання, і я на нього все-таки трохи розраховую, це інстинкт самозбереження”, — зазначила вона.

Федина розповіла, що тоді народних депутатів із голосуванням проти НАБУ “жорстко кинули, використали та викинули в смітник, ще й зробили винними”. І вони, за словами нардепки, це запам'ятали.

“Але в даному випадку йдеться про те, чи вони погодяться стати співучасниками цього злочину, його замовчуючи, його покриваючи, чи вони все-таки вирішать зберегти свою гідність, як народні депутати, як громадяни України і як люди, які в якийсь момент розслідувань скажуть: “Можливо, я десь помилявся, але зараз я хочу зробити правильно”, — резюмувала народна депутатка.

