"Зеленский должен уйти в отставку": нардепы убеждены, что другого выхода из кризиса уже нет

Народные депутаты из-за масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, которую расследует НАБУ, требуют не только отставки Кабинета министров Украины, но и президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный избранник Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский должен уйти в отставку.

"Мы теряем Покровск. У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас ТОТАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ. ЗА ВСЕ ЭТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ", — подчеркнул Гончаренко.

По словам народного депутата, нет иного выхода из кризиса, чем отставка Зеленского. Он подчеркнул, что это единственный выход.

"ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ, ЧТОБЫ СПАСТИ СТРАНУ. ОН ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ, ЧТОБЫ НЕ РАСШАТЫВАТЬ ЛОДКУ. ОН ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ СПАСТИ НАШУ СТРАНУ”, — убежден Гончаренко .

Также народный депутат обратился к президенту, заметив, что Зеленского, "как Умерова скоро ловить будем".

"Возвращайтесь в Украину. Вас пока не арестуют. Но что это вы сбежали себе в теплые края. Давайте как-то сюда. К людям, которые за вас голосовали. Расскажите им о Карлсоне и о том, как вы вместе пиздили сотни миллионов долларов у украинцев", — отметил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандал с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины не утихает. Непростая ситуация в Верховной Раде.

Народная депутат Украины София Федина рассказала о настроениях народных депутатов монобольшинства. По словам Федной, отдельная часть нардепов была на самом деле поражена всеми этими хищениями и действиями Миндича.



