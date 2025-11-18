"Зеленский должен уйти в отставку": нардепы убеждены, что другого выхода из кризиса уже нет

Рубрики
Народные депутаты из-за масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, которую расследует НАБУ, требуют не только отставки Кабинета министров Украины, но и президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный избранник Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский должен уйти в отставку.
По словам народного депутата, нет иного выхода из кризиса, чем отставка Зеленского. Он подчеркнул, что это единственный выход.
Также народный депутат обратился к президенту, заметив, что Зеленского, "как Умерова скоро ловить будем".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандал с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины не утихает. Непростая ситуация в Верховной Раде.
Народная депутат Украины София Федина рассказала о настроениях народных депутатов монобольшинства. По словам Федной, отдельная часть нардепов была на самом деле поражена всеми этими хищениями и действиями Миндича.