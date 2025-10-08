logo_ukra

Залужний особисто відповів, чи збирає він команду та готується він до виборів

Залужний заявив, що не підтримує жодних ідей проведення виборів під час війни

8 жовтня 2025, 22:30
 Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував українські медіа за поширення неправдивої інформації про те, що він нібито формує команду для участі у виборах, запрошуючи до неї військовослужбовців. Про це він повідомив у Facebook.

"Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою", – написав Залужний.

Він наголосив, що не підтримує ідею проведення виборів у період війни. Також дипломат підкреслив, що кожен, хто отримає від його імені пропозицію долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має звернутися до правоохоронних органів. Залужний зазначив, що не створює жодних штабів чи партій і не має зв’язків із політичними структурами.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда", – підсумував посол.

Відомо, що французьке видання Intelligence Online повідомило, що нібито від імені колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного зверталися до кількох відомих військових із пропозицією приєднатися до його майбутньої політичної сили та увійти до парламентського списку у разі його висунення кандидатом у президенти. Цю інформацію поширила низка українських ЗМІ.

Раніше британське видання The Guardian опублікувало матеріал, присвячений колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. У статті йшлося, що в березні 2025 року Залужний начебто відмовився контактувати з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який, за даними The Guardian, шукав альтернативу "проблемному Зеленському".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Залужного відреагували на інформацію про підготовку до виборів. Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний заперечують, що той готується до виборів у будь-якому форматі.  Про це в інтерв'ю "NV" заявила медіапорадниця Залужного Оксана Тороп.

Тороп заявила, що поки йде війна, "ні про які вибори Залужний не думає і ні до чого не готується". Так вона відреагувала на публікацію французького порталу Intelligence Online, в якій зазначається, що нібито від Залужного зверталися до кількох топ-військових із пропозицією увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента. Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

 



