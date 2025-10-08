Залужный лично ответил, собирает ли он команду и готовится ли он к выборам.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подверг критике украинские медиа за распространение ложной информации о том, что он якобы формирует команду для участия в выборах, приглашая к ней военнослужащих. Об этом он сообщил в Facebook.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"Очень жаль, что, имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа моментально разносят фейки в воюющей стране. И не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой. Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что не поддерживает идею проведения выборов в период войны. Также дипломат подчеркнул, что каждый, кто получит от его имени предложение приобщиться к любым процессам через любую организацию, должен обратиться в правоохранительные органы. Залужный отметил, что не создает никаких штабов или партий и не имеет связей с политическими структурами.

"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу убивающей нас страны. И кстати – их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом – это будет правда", – подытожил посол.

Известно, что французское издание Intelligence Online сообщило, что якобы от имени бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного обращались к нескольким известным военным с предложением присоединиться к его будущей политической силе и войти в парламентский список в случае его президента. Эту информацию распространил ряд украинских СМИ.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало материал, посвященный бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. В статье говорилось, что в марте 2025 года Залужный вроде бы отказался контактировать с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который, по данным The Guardian, искал альтернативу "проблемному Зеленскому".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Залужного отреагировали на информацию о подготовке к выборам. Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отрицают, что тот готовится к выборам в любом формате. Об этом в интервью "NV" заявила медиасоветчик Залужного Оксана Тороп.

Тороп заявила, что пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится". Так она отреагировала на публикацию французского портала Intelligence Online, в которой отмечается, что якобы от Залужного обращались в несколько топ-военных с предложением войти в парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Тороп подчеркнула, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

