У Залужного відреагували на інформацію про підготовку до виборів

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний заперечують, що той готується до виборів у будь-якому форматі. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "NV" заявила медіапорадниця Залужного Оксана Тороп.

Валерій Залужний.

Тороп заявила, що поки йде війна, "ні про які вибори Залужний не думає і ні до чого не готується".

"Нехай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, але його позиція чітка та незмінна", — сказала Тороп.

Так вона відреагувала на публікацію французького порталу Intelligence Online, в якій зазначається, що нібито від Залужного зверталися до кількох топ-військових із пропозицією увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента.

Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

"І є підозра, що ця інформація, так само, як і минула про нібито формування (Залужного передвиборного – ред.) штабу в Лондоні – це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи пограти у політичні ігри", – зазначила спікер.

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопосадовців, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", — йдеться у публікації.



