У Залужного відреагували на інформацію про підготовку до виборів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний заперечують, що той готується до виборів у будь-якому форматі. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "NV" заявила медіапорадниця Залужного Оксана Тороп.
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
Тороп заявила, що поки йде війна, "ні про які вибори Залужний не думає і ні до чого не готується".
Так вона відреагувала на публікацію французького порталу Intelligence Online, в якій зазначається, що нібито від Залужного зверталися до кількох топ-військових із пропозицією увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента.
Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.
Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний звертався до кількох топ-військових з проханням увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента. Про це пише французький портал Intelligence Online з посиланням на джерело.
"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопосадовців, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", — йдеться у публікації.