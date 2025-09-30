logo_ukra

Якби вибори відбулися сьогодні: хто потрапив би у Верховну Раду
commentss НОВИНИ Всі новини

Якби вибори відбулися сьогодні: хто потрапив би у Верховну Раду

Згідно з опитуванням Socis, якби вибори в Україні відбулися сьогодні, найбільшу підтримку отримав би блок Валерія Залужного. Зеленський - другий, а Порошенко - третій.

30 вересня 2025, 10:35
Автор:
Slava Kot

Нові соціологічні дані показують, що у вересні 2025 року найбільшу підтримку серед виборців отримав би блок колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Якби вибори відбулися сьогодні: хто потрапив би у Верховну Раду

Хто потрапив би у Верховну Раду під час парламентських виборів 2025

Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis та видання Барометр громадських настроїв, Валерій Залужний суттєво випереджає чинного президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка.

Хто лідирує в рейтингах

За результатами дослідження, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну Раду потрапило б п’ять партій, які б подолали 5% бар’єр. 

Хто проходить у ВР:

  • - 31,8% — "Блок Валерія Залужного"
  • - 19,1% — "Блок Володимира Зеленського"
  • - 8,2% — "Блок Петра Порошенка"
  • - 7,8% — "Блок Кирила Буданова"
  • - 7,4% — "Блок Андрія Білецького"

Як показало опитування, умовні партії Разумкова, Тимошенко, Притули, Кличка та Бойка не потрапили б парламент, адже набрали б менш як 5% голосів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати опитування щодо президентських виборів в Україні, якби вони відбулися у 2025 році. Вони показали, що другий тур вийшли б Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Як вказує дослідження, за чинного президента готовий проголосувати кожен третій українець, тоді як за ексголовнокомандувача ЗСУ — кожен четвертий.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про готовність піти з посади президента. За його словами, це може статися після закінчення війни в Україні та настання довготривалого миру.



Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2025-09-29/bilshist-ukrayintsiv-progolosuvaly-b-za-politsylu-zaluzhnogo-na-vyborah-do-vru--opytuvannya/352707
