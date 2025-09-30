Якби вибори відбулися сьогодні: хто потрапив би у Верховну Раду

Рубрики
Slava Kot
Нові соціологічні дані показують, що у вересні 2025 року найбільшу підтримку серед виборців отримав би блок колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного.
Хто потрапив би у Верховну Раду під час парламентських виборів 2025
Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis та видання Барометр громадських настроїв, Валерій Залужний суттєво випереджає чинного президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка.
За результатами дослідження, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну Раду потрапило б п’ять партій, які б подолали 5% бар’єр.
Хто проходить у ВР:
Як показало опитування, умовні партії Разумкова, Тимошенко, Притули, Кличка та Бойка не потрапили б парламент, адже набрали б менш як 5% голосів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати опитування щодо президентських виборів в Україні, якби вони відбулися у 2025 році. Вони показали, що другий тур вийшли б Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Як вказує дослідження, за чинного президента готовий проголосувати кожен третій українець, тоді як за ексголовнокомандувача ЗСУ — кожен четвертий.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про готовність піти з посади президента. За його словами, це може статися після закінчення війни в Україні та настання довготривалого миру.