Якби вибори відбулися сьогодні: хто потрапив би у Верховну Раду

Нові соціологічні дані показують, що у вересні 2025 року найбільшу підтримку серед виборців отримав би блок колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Хто потрапив би у Верховну Раду під час парламентських виборів 2025

Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis та видання Барометр громадських настроїв, Валерій Залужний суттєво випереджає чинного президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка.

Хто лідирує в рейтингах

За результатами дослідження, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну Раду потрапило б п’ять партій, які б подолали 5% бар’єр.

Хто проходить у ВР:

- 31,8% — "Блок Валерія Залужного"

- 19,1% — "Блок Володимира Зеленського"

- 8,2% — "Блок Петра Порошенка"

- 7,8% — "Блок Кирила Буданова"

- 7,4% — "Блок Андрія Білецького"

Як показало опитування, умовні партії Разумкова, Тимошенко, Притули, Кличка та Бойка не потрапили б парламент, адже набрали б менш як 5% голосів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати опитування щодо президентських виборів в Україні, якби вони відбулися у 2025 році. Вони показали, що другий тур вийшли б Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Як вказує дослідження, за чинного президента готовий проголосувати кожен третій українець, тоді як за ексголовнокомандувача ЗСУ — кожен четвертий.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про готовність піти з посади президента. За його словами, це може статися після закінчення війни в Україні та настання довготривалого миру.