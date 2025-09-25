Зеленський готовий піти з посади: президент зробив гучну заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися при владі після завершення війни. В інтерв’ю для програми The Axios Show він прямо зазначив, що готовий залишити посаду, як тільки буде досягнуто миру.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

"Моя мета — закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що головним завданням для нього залишається встановлення миру в Україні. На запитання журналіста, чи вважатиме він свою місію виконаною після припинення бойових дій, президент відповів, що буде "готовий" піти у відставку.

Водночас глава держави пообіцяв, що у разі досягнення перемир’я він звернеться до українського парламенту з ініціативою проведення виборів. За його словами, навіть попри складну безпекову ситуацію та обмеження, пов’язані з діючою Конституцією, організувати виборчий процес можливо.

"Якщо буде припинення вогню, ми можемо використати цей період часу, і я можу дати такий сигнал парламенту", — розповів Зеленський, згадуючи розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Президент також зазначив, що розуміє — суспільство може прагнути "лідера з новим мандатом", який зможе ухвалювати складні рішення, необхідні для тривалого миру. Водночас він визнав: організація виборів у воєнний час є надскладним завданням, але не неможливим.

