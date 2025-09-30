Если бы выборы состоялись сегодня: кто бы попал в Верховную Раду

Новые социологические данные показывают, что в сентябре 2025 года наибольшую поддержку избирателей получил бы блок бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Кто бы попал в Верховную Раду во время парламентских выборов 2025 года

Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Socis и издания Барометра общественных настроений, Валерий Залужный существенно опережает действующего президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко.

Кто лидирует в рейтингах

По результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду попало бы пять партий, которые преодолели бы 5% барьер.

Кто проходит в ВР:

— 31,8% — "Блок Валерия Залужного"

— 19,1% — "Блок Владимира Зеленского"

— 8,2% — "Блок Петра Порошенко"

— 7,8% — "Блок Кирилла Буданова"

— 7,4% — "Блок Андрея Белецкого"

Как показал опрос, условные партии Разумкова, Тимошенко, Притулы, Кличко и Бойко не попали бы в парламент, ведь набрали бы менее 5% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса президентских выборов в Украине, если бы они состоялись в 2025 году. Они показали, что второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как указывает исследование, за действующего президента, готов проголосовать каждый третий украинец, тогда как за экс-головнокомандующего ВСУ — каждый четвертый.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности уйти с поста президента. По его словам, это может произойти после окончания войны в Украине и наступления долгосрочного мира.