Як звільнення Малюка може розсварити Зеленського і Раду

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента стало поштовхом для тектонічних змін у всій структурі сил безпеки та оборони. Іващенко іде замість Буданова очільником ГУР, Дейнеко звільняють з Держприкордонслужби, Федоров замість Шмигаля на Міноборони, по Сирському також є питання. Про це розповів політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Володимир Зеленський та Василь Малюк: із відкритих джерел

Експерт зазначає, також йдуть розмови, що Володимир Зеленський хоче звільнити очільника СБУ Василя Малюка.

"Якщо це станеться, то таке рішення викликатиме багато запитань. Навіщо чіпати те, що працює? Василь Малюк – на своєму місці і результати СБУ це доводять. Можна, звісно, призначати його в "почесне заслання" на керівництво Служби зовнішньої розвідки чи навіть секретарем РНБО, а, куди тоді дівати Умєрова?", – задається питанням Олександр Черненко.

Він наголошує, головне тут – це процедура. Звільнити керівника СБУ може виключно Верховна Рада. Якщо Володимир Зеленський подасть відповідні документи в парламент, то він має бути впевнений, що під це будуть голоси. А з цим якраз і проблема.

"Ручне керівництво" депутатами з офісу вже не працює, як працювало раніше", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо зміни керівництва Офісу президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі. Зеленський наголосив, що в умовах нинішніх викликів Україні потрібно особливу увагу приділяти питанням безпеки, розвитку сил оборони та дипломатичної діяльності. У зв'язку з цим Офіс Президента має стати основним інструментом для реалізації цих завдань.




