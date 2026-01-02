Чому Зеленський зупинив свій вибір на Буданові: до яких змін готуватися Україні

Президент України Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо зміни керівництва Офісу президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі. Зеленський наголосив, що в умовах нинішніх викликів Україні потрібно особливу увагу приділяти питанням безпеки, розвитку сил оборони та дипломатичної діяльності. У зв'язку з цим Офіс Президента має стати основним інструментом для реалізації цих завдань. Як зміниться робота розвідки? Чому Зеленський зупинив свій вибір саме на Буданові? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Буданов фактично взяв на себе зобов’язання керівника "Титаніка"

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський так прокоментував ситуацію:

"Можливо, призначення Буданова стане для Зеленського найкращим кадровим рішенням за всю політичну кар'єру. По-перше, Буданов не політик, а військовий. Причому не паркетний, а бойовий. Тим більше, службою в ГУР він заробив собі не лише авторитет у військовому середовищі, а й став одним з найвпізнаваніших людей України. Настільки, що його почали включати до різноманітних рейтингів та опитувань щодо електоральних вподобань, хоча сам Буданов жодного разу не заявляв, що планує брати участь у будь-яких виборах".

Експерт продовжує, також плюсом призначення Буданова в ОП є те, що він розуміє реальну ситуацію на фронті з різних джерел, що мінімізує можливість дезінформації, адже відомі випадки, коли середня ланка українського військового керівництва боялася доповідати про критичні провали і рапортувала про "успішний успіх", коли ситуація була критичною, що мало ще серйозніші негативні наслідки.

Денис Гороховський уточнює, і хоча глава ОП – це цивільна посада, в умовах повномасштабної війни очільник відомства все одно змушений коригувати всі свої рішення відповідно до ситуації на фронті.

"Цікаве тут інше: Буданов погодився на пропозицію у надскладний для команди Зеленського час. Фактично взяв на себе зобов’язання керівника "Титаніка" вже після зіткнення з айсбергом. Що, на мою думку, ще раз свідчить про відсутність у Буданова політичних амбіцій і наявність глобальних стратегічних державницьких цілей", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому на момент інтерв’ю Денис Гороховський вірно спрогнозував щодо того, хто стане новим очільником ГУР Міноборони, назвав прізвище очільника Служби зовнішньої розвідки Іващенка, якого, як наразі вже стало відомо, президент Зеленський призначив новим главою ГУР.

Ми побачимо зовсім інший Офіс президента

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, призначенням Буданов на керівник ОП ми бачимо, що вага переговорного і воєнного треків в Офісі президента зростають.

"Це говорить про те, що пріоритетом Зеленського наразі є саме переговірний процес і саме воєнна сфера. Внутрішньополітична взаємодія з інституціями, все інше відходить на другий план. Про це нам говорить призначення Буданова, а до цього зростання у вазі Умєрова. Тепер ключовими органами на які буде спиратися президент Зеленський в діяльності президента буде розвідки і Рада національної безпеки і оборони. Призначення Буданова я би не розглядав саме, як електоральне рішення, оскільки ми, по-перше, ще не знаємо чи Зеленський піде на другий термін, але явно зрозуміло, що рівень довіри до нього необхідний йому і тут і зараз для того, щоби не потрапити у статус "кульгавої качки". По-друге, тут є дві взаємовиключні тези. Одна говорить про те, що, підтягуючи Буданова в Офіс президента Зеленський використовує цей крок, щоб нейтралізувати його, як опонента, про що говорить опозиція. З іншого боку, цей крок може розглядатися, як операція "Наступник". Поки що я вивів би за дужки електоральну складову", – зазначив експерт.

Олег Саакян прогнозує, що ми побачимо зовсім інший Офіс президента, не такий, який був за часів Єрмака.

"І тепер вже не доводиться говорити про те, що Єрмак зберігає якісь сірокардинальські функції і буде намагатися дьоргати за ниточки, не знаходячись безпосередньо на Банковій. І очевидно, що Буданов приведе на Банкову своїх людей, хоча і стверджувати те, що він може мати повний мандат також було би наївним. Явно, що Буданов зможе провести тільки частину людей. Також можна у цьому побачити намагання президента Зеленського спертися у ситуації ідеального зовнішньополітичного, воєнно-дипломатичного шторму на українські спецслужби. Таким чином на противагу заграванням Сполучених Штатів з корупційною тематикою в Україні підтягнути саме представників спецслужб. Таким чином посилити альтернативну силову вертикаль. І Буданов як представник, з одного боку, розвідки, а, з іншого боку, представник воєнного середовища може бути тут ефективним гравцем і комунікатором", – зазначив експерт.

Олег Саакян підсумовує, найближчі місяці ми побачимо сильні зміни не тільки в Офісі президента, а й у взаємодії президента з іншими інституціями.

