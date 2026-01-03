Как увольнение Малюка может рассорить Зеленского и Раду

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента явилось толчком для тектонических изменений во всей структуре сил безопасности и обороны. Иващенко идет вместо Буданова главой ГУР, Дейнеко увольняют из Госпогранслужбы, Федоров вместо Шмыгаля на Минобороны, по Сырскому также есть вопросы. Об этом рассказал политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Владимир Зеленский и Василий Малюк: из открытых источников

Эксперт отмечает, также идут разговоры, что Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Василия Малюка.

"Если это произойдет, то такое решение будет вызывать множество вопросов. Зачем трогать то, что работает? Василий Малюк – на своем месте и результаты СБУ это доказывают. Можно, конечно, назначать его в "почетную ссылку" на руководство Службы внешней разведки или даже секретарем СНБО, а куда тогда девать Умерова?", – задается вопросом Александр Черненко.

Он отмечает, главное здесь – это процедура. Уволить руководителя СБУ может исключительно Верховная Рада. Если Владимир Зеленский подаст соответствующие документы в парламент, он должен быть уверен, что под это будут голоса. А с этим как раз и проблема.

"Ручное руководство" депутатами из офиса уже не работает, как работало ранее", — отметил эксперт.

