Как увольнение Малюка может рассорить Зеленского и Раду
commentss НОВОСТИ Все новости

Как увольнение Малюка может рассорить Зеленского и Раду

Василий Малюк – на своем месте и результаты СБУ это доказывают, однако на Банковой могут быть иного мнения

3 января 2026, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента явилось толчком для тектонических изменений во всей структуре сил безопасности и обороны. Иващенко идет вместо Буданова главой ГУР, Дейнеко увольняют из Госпогранслужбы, Федоров вместо Шмыгаля на Минобороны, по Сырскому также есть вопросы. Об этом рассказал политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Как увольнение Малюка может рассорить Зеленского и Раду

Владимир Зеленский и Василий Малюк: из открытых источников

Эксперт отмечает, также идут разговоры, что Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Василия Малюка.

"Если это произойдет, то такое решение будет вызывать множество вопросов. Зачем трогать то, что работает? Василий Малюк – на своем месте и результаты СБУ это доказывают. Можно, конечно, назначать его в "почетную ссылку" на руководство Службы внешней разведки или даже секретарем СНБО, а куда тогда девать Умерова?", – задается вопросом Александр Черненко.

Он отмечает, главное здесь – это процедура. Уволить руководителя СБУ может исключительно Верховная Рада. Если Владимир Зеленский подаст соответствующие документы в парламент, он должен быть уверен, что под это будут голоса. А с этим как раз и проблема.

"Ручное руководство" депутатами из офиса уже не работает, как работало ранее", — отметил эксперт.

президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети. Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач.




