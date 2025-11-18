Нардепам уривається терпець: до яких наслідків призвела безкарна корупція влади

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді починається дуже важкий парламентський тиждень. В країні — глибока політична криза, спровокована безкарною корупцією влади.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це заявила народна депутатка України Ірина Геращенко. Вона заявила, що народні депутати вимагають:
негайної зустрічі лідерів парламентських фракцій з президентом України Володимиром Зеленським,
негайного оголошення про розвал монобільшості та формування ідеологічного, а не технократичного уряду на чіткій програмі і платформі — підтримка ЗСУ, посилення Армії, забезпечення фронту, євроінтеграція, відновлення субʼєктності парламенту і демократії.
Після ранкової погоджувальної ради, за словами Геращенко, було прийнято неадекватний порядок денний: звільнити двох міністрів, засвічених на плівках.
За словами народної депутатки, потрібно провести зустріч із Зеленським. Нардепи вимагають офіційного оголошення, що ніякої монобільшості не існує. Також вимагають почати політичні консультації про створення уряду національного порятунку — на програмі підтримки фронту, Армії, Сил оборони, відновлення субʼєктності парламенту, демократії.
