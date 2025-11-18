Нардепам уривається терпець: до яких наслідків призвела безкарна корупція влади

У Верховній Раді починається дуже важкий парламентський тиждень. В країні — глибока політична криза, спровокована безкарною корупцією влади.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про це заявила народна депутатка України Ірина Геращенко. Вона заявила, що народні депутати вимагають:

негайної зустрічі лідерів парламентських фракцій з президентом України Володимиром Зеленським,

негайного оголошення про розвал монобільшості та формування ідеологічного, а не технократичного уряду на чіткій програмі і платформі — підтримка ЗСУ, посилення Армії, забезпечення фронту, євроінтеграція, відновлення субʼєктності парламенту і демократії.

“Парламент не може робити вигляд, що нічого не відбувається і негайно відновити субʼєктність Верховної Ради та відповідальність уряду”, — наголосила народна депутатка.

Після ранкової погоджувальної ради, за словами Геращенко, було прийнято неадекватний порядок денний: звільнити двох міністрів, засвічених на плівках.

“Серйозно? Зібратися, аби тільки звільнити двох стрілочників? Робити вигляд, що в країні не існує ніякої політичної кризи? Забути про Свириденко, яка цих міністрів подавала? Закрити очі, що в країні знищені державні інституції, субʼєктність парламенту і відповідальність уряду не перед Алі-Бабою і Карлсоном, а перед ВР і суспільством. Більше того, хочуть розглядати відставки міністрів без їх звіту і навіть без Свириденко, яка несе політичну відповідальність за корупційні скандали в уряді”, — зазначила вона.

За словами народної депутатки, потрібно провести зустріч із Зеленським. Нардепи вимагають офіційного оголошення, що ніякої монобільшості не існує. Також вимагають почати політичні консультації про створення уряду національного порятунку — на програмі підтримки фронту, Армії, Сил оборони, відновлення субʼєктності парламенту, демократії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу.



