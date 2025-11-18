logo

Как "Слуги" отреагировали на скандал с "пленками Миндича": в Раде рассказали, чего ждать дальше

Народная депутат Федина рассказала о настроениях нардепов монобольшинства

18 ноября 2025, 12:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

Скандал с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины не утихает. Непростая ситуация в Верховной Раде.

Как "Слуги" отреагировали на скандал с "пленками Миндича": в Раде рассказали, чего ждать дальше

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина рассказала о настроениях народных депутатов монобольшинства.

"Какие тенденции среди "Слуг" в контексте "Кабминдича"? Готовы ли они на справедливые решения? Я считаю, что все покажет эта пленарная неделя, как они будут подписывать подписные письма об отставке правительства", — отметила она.

По словам Фединой, отдельная часть нардепов была на самом деле поражена всеми этими хищениями и действиями Миндича.

"И многие коллеги, с которыми я не имею хороших отношений, поскольку они слишком служили банковской, они сейчас проявляют чрезвычайно адекватную государственную позицию. Должна это отметить. Другой вопрос, кто из них насколько зависим и насколько ими сейчас могут управлять. И третий вопрос, и я на него все-таки чуть-чуть рассчитываю, это инстинкт самосохранения”, — отметила она.

Федина рассказала, что тогда народных депутатов с голосованием против НАБУ "жестко бросили, использовали и выбросили в свалку, еще и сделали виновными". И они, по словам нардепки, это запомнили.

"Но в данном случае речь идет о том, согласятся ли они стать соучастниками этого преступления, его умалчивая, его покрывая, или они все-таки решат сохранить свое достоинство, как народные депутаты, как граждане Украины и как люди, которые в какой-то момент расследований скажут: "Возможно, я где-то ошибался, но сейчас я хочу сделать правильно", — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким последствиям, по словам нардепов, привела безнаказанная коррупция власти.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13809
