Втрата Покровська та Міндічгейт: чому Зеленському раптово став потрібний Буданов

Прикметні речі почали відбуватись на владно-військовому Олімпі. Президент офіційно повідомив, що заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо операцій військової розвідки, російських планів на перше півріччя 2026 року та геополітичної ситуації. Давно такого окремого підкреслення важливої ролі ГУР МО не було. Але все це має свої пояснення, вважає політолог Олег Постернак.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що така ситуація різко контрастує з минулим коментарем Зеленського під час героїчної висадки спецпризначенців-гурівців під Покровськом. Пару тижнів тому назад Зеленський говорив, що не знає про десант ГУР і розмито повідомив про залученість лише 15-20 бійців. Наче це несуттєва подія, яка не варта підвищеної уваги.

Олег Постернак зауважує, насправді обіцянки зачистити від росіян Покровськ, які лунали від представників політичного керівництва, є доволі дивними з врахуванням об’єктивної ситуації халепи, коли 80% міста зараз не контролюється ЗСУ.

"Виглядає, що в ситуації виклику для Банкової (втрата Покровська, а ще й Міндічгейт) виникла необхідність знайти опору в дієвих та стійких структурах оборони країни. Які об’єктивно повідомляють про стан речей. Бо щодо оцінок покровського напрямку з боку Сирського – зараз лише лінивий не критикує. Якщо Буданов знову виявився потрібний, то це з огляду на те, що він дійсно здатний реалістично, холодно і аргументовано характеризувати кризові військові та геополітичні процеси. І якби це сталось раніше – менше було б тяжких помилок", – вважає політолог.

