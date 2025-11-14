Потеря Покровска и Миндичгейт: почему Зеленскому внезапно стал нужен Буданов

Заметные вещи начали происходить на властно-военном Олимпе. Президент официально сообщил, что заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова по операциям военной разведки, российским планам на первое полугодие 2026 года и геополитической ситуации. Давно такого отдельного подчеркивания важной роли ГУР МО не было. Но все это имеет свои объяснения, считает политолог Олег Постернак.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что такая ситуация резко контрастирует с прошлым комментарием Зеленского во время героической высадки спецназовцев-гуровцев под Покровском. Пару недель тому назад Зеленский говорил, что не знает о десанте ГУР и размыто сообщил о вовлечении только 15-20 бойцов. Как будто это несущественное событие, которое не стоит повышенного внимания.

Олег Постернак отмечает, что на самом деле обещания зачистить от россиян Покровск, которые звучали от представителей политического руководства, довольно странны с учетом объективной ситуации передряги, когда 80% города сейчас не контролируется ВСУ.

"Похоже, что в ситуации вызова для Банковой (потеря Покровска, а еще и Миндичгейт) возникла необходимость найти сопротивление в действенных и устойчивых структурах обороны страны. Которые объективно сообщают о положении вещей. Потому что по оценкам покровского направления со стороны Сырского – сейчас только ленивый не критикует. Если Буданов снова оказался нужен, это учитывая, что он действительно способен реалистично, холодно и аргументированно характеризовать кризисные военные и геополитические процессы. И если бы это произошло раньше – меньше было бы тяжелых ошибок", – считает политолог.

