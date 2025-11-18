Отставки отдельных министров не будет: зачем "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну Рады

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нардепы оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, которая 18 ноября должна рассматривать вопрос освобождения министров юстиции Германа Галущенко и экономки Светланы Гринчук.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Вступая с парламентской трибуны лидер фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что оппозиционные нардепы сегодня не дадут голосовать за отставку министров юстиции Германа Галущенко и экономки Светланы Гринчук.
Он также добавил, что "Европейская солидарность" приступила к сбору подписей за отставку правительства.
Спикер ВР Руслан Стефанчук переспросил, будет ли фракция блокировать трибуну, в зале на это начали выкрикивать "Правительство вон!".
Читайте на портале "Комментарии" — все большее подтверждение набирают слухи, что президент Владимир Зеленский действительно рассматривает вариант увольнения главы ОП Андрея Ермака, если история с "пленками Миндича" раскрутится еще больше вокруг людей, которых привел именно Ермак. Такое мнение высказал общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.