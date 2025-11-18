Отставки отдельных министров не будет: зачем "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну Рады

Нардепы оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, которая 18 ноября должна рассматривать вопрос освобождения министров юстиции Германа Галущенко и экономки Светланы Гринчук.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Вступая с парламентской трибуны лидер фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что оппозиционные нардепы сегодня не дадут голосовать за отставку министров юстиции Германа Галущенко и экономки Светланы Гринчук.

"Мы ответственно заявляем: мы не будем голосовать за эту попытку выпустить пары и сохранить коррупционную вертикаль", — отметил Петр Порошенко.

Он также добавил, что "Европейская солидарность" приступила к сбору подписей за отставку правительства.

"Мы призываем решительно остановить правительство Али-Бабы (на опубликованных НАБУ аудиозаписях по коррупционной схеме в "Энергоатоме" "Али-Бабой" называют руководителя Офиса президента Андрея Ермака – ред.), решительно сформировать коалицию, решительно перераспределить деньги для фронта, решительно перераспределить деньги для фронта решительно спасти Украину", – подчеркнул лидер ЕС.

Спикер ВР Руслан Стефанчук переспросил, будет ли фракция блокировать трибуну, в зале на это начали выкрикивать "Правительство вон!".

"К большому сожалению, мы не можем продолжать нашу работу… Объявляю перерыв в нашем заседании. Прошу лидеров фракций и групп собраться у меня", – сообщил Стефанчук.

