Відставка очільника СБУ Малюка: у ВР заявили про "політичну помсту" Єрмака

Народна депутатка Юлія Сірко (Клименко) заявила, що відставка очільника Служби безпеки України Василя Малюка нібито могла стати наслідком "політичної помсти" колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Василь Малюк. Фото з відкритих джерел

Юлія Сірко в ефірі "Еспресо" прокоментувала звільнення Малюка та назвала такий крок "безпідставним", припустивши, що за ними може стояти політична мотивація.

"Щодо відставки пана Малюка з посади очільника СБУ, то, думаю, це звільнення в нікуди. Заміна Малюка — абсолютно безпідставна і не на часі... На мою думку, ця людина була на своєму місці. Це просто політична помста Єрмака, який пішов", — прокоментувала нардепка.

За її словами, у Єрмака нібито є завжди свої люди і він багато років де-факто очолював державу, а на всі ключові посади мав кандидатів.

Сірко також висловила сумнів, що у парламенті знайдеться достатньо голосів "щоб його звільнити та призначити наступного кандидата". Зазвичай для звільнення очільника СБУ потрібно голосування у ВР, однак під час дії воєнного стану можливе рішення про відставку може бути ухвалено президентом. Крім того, призначений новий голова СБУ буде у ролі тимчасового виконувача обов’язків.

"Ця політична гризня навколо СБУ — не на часі, абсолютно не потрібна на даний момент, але це квота президента і він має право на свою думку. Подивимося, чи підтримає парламент відставку і призначення. Думаю, це буде цікаве дійство", — додала Сірко.

