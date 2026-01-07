Отставка главы СБУ Малюка: в ВР заявили о "политической мести" Ермака

Народная депутат Юлия Сирко (Клименко) заявила, что отставка главы Службы безопасности Украины Василия Малюка якобы могла стать следствием "политической мести" бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Василий Малюк. Фото из открытых источников

Юлия Сирко в эфире "Эспрессо" прокомментировала увольнение Малюка и назвала такой шаг "безосновательным", предположив, что за ними может стоять политическая мотивация.

"Что касается отставки господина Малюка с должности главы СБУ, то, думаю, это увольнение в никуда. Замена Малюка — абсолютно безосновательная и не ко времени... По моему мнению, этот человек был на своем месте. Это просто политическая месть ушедшего Ермака", — прокомментировала нардепка.

По ее словам, у Ермака якобы всегда есть свои люди и он много лет де-факто возглавлял государство, а на все ключевые должности имел кандидатов.

Сирко также выразила сомнение, что в парламенте найдется достаточно голосов "чтобы его уволить и назначить следующего кандидата". Обычно для увольнения главы СБУ требуется голосование в ВР, однако во время действия военного положения возможное решение об отставке может быть принято президентом. Кроме того, назначенный новый глава СБУ будет в роли временного исполняющего обязанности.

"Эта политическая грызня вокруг СБУ — неактуальна, абсолютно не нужна на данный момент, но это квота президента и он имеет право на свое мнение. Посмотрим, поддержит ли парламент отставку и назначение. Думаю, это будет интересное действо", — добавила Сирко.

