"Ви дуже здивуєтесь": у ВР заявили про "абсолютну відмову" України від суверенітету через вступ у ЄС

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що під час вступу України до Європейського Союзу, країна змушена "абсолютно відмовитися від суверенітету". За його словами, суверенітет можуть дозволити собі лише "могутні країни".
Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко вважає, що членство України в ЄС буде означати обмеження суверенітету країни, зокрема у питаннях армії та сільського господарства.
За словами депутата суверенітет починається з того, що "ти можеш сам себе забезпечити і сам себе захистити". Гончаренко стверджує, що "поки що цього немає", наголошуючи, що "нас забезпечує європейський та американський платник податків. Виплачуючи пенсії, соціальні допомоги та зарплати бюджетникам".
Після критики Гончаренко опублікував новий допис, де детальніше пояснив свою позицію. Нардеп зазначив, що підтримує членство України в ЄС, але попереджає, що це матиме наслідки для суверенітету країни.
