"Ви дуже здивуєтесь": у ВР заявили про "абсолютну відмову" України від суверенітету через вступ у ЄС

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що під час вступу України до Європейського Союзу, країна змушена "абсолютно відмовитися від суверенітету". За його словами, суверенітет можуть дозволити собі лише "могутні країни".

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко вважає, що членство України в ЄС буде означати обмеження суверенітету країни, зокрема у питаннях армії та сільського господарства.

"Почитайте умови вступу в ЄС. Ви дуже здивуєтесь. Там обмеження по чисельності армії будуть виглядати величезною перемогою. Членство в ЄС — це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів. Суверенітет — це дороге задоволення. Його можуть собі дозволити могутні країни", — пише Гончаренко у власному Telegram.

За словами депутата суверенітет починається з того, що "ти можеш сам себе забезпечити і сам себе захистити". Гончаренко стверджує, що "поки що цього немає", наголошуючи, що "нас забезпечує європейський та американський платник податків. Виплачуючи пенсії, соціальні допомоги та зарплати бюджетникам".

Після критики Гончаренко опублікував новий допис, де детальніше пояснив свою позицію. Нардеп зазначив, що підтримує членство України в ЄС, але попереджає, що це матиме наслідки для суверенітету країни.

"Я за членство України в ЄС. Але це членство понесе за собою обмеження нашого суверенітету. Бо будь-який альянс або союз — це саме про це. Але я не просто за. Я вважаю, що іншого варіанту, крім того, щоб стати членом ЄС — немає і бути не може. А пост про суверенітет — це пост про реалізм і прагматизм, а не про казки", — додав Гончаренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гончаренко закликав Україну "зупинитися" в війні з Росією.

Також "Коментарі" писали, що нардеп назвав суми хабарів для ухилення від мобілізації.