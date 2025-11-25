"Вы очень удивитесь": в ВР заявили об "абсолютном отказе" Украины от суверенитета из-за вступления в ЕС

Рубрики
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что при вступлении Украины в Европейский Союз страна вынуждена "абсолютно отказаться от суверенитета". По его словам, суверенитет могут позволить себе только "могущие страны".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко считает, что членство Украины в ЕС будет означать ограничение суверенитета страны, в том числе в вопросах армии и сельского хозяйства.
По словам депутата, суверенитет начинается с того, что "ты можешь сам себя обеспечить и сам себя защитить". Гончаренко утверждает, что "пока этого нет" и "нас обеспечивает европейский и американский налогоплательщик. Выплачивая пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам".
После критики Гончаренко опубликовал новое сообщение, где подробнее объяснил свою позицию. Нардеп отметил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но предупреждает, что это будет иметь последствия для суверенитета страны.
