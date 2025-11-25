"Вы очень удивитесь": в ВР заявили об "абсолютном отказе" Украины от суверенитета из-за вступления в ЕС

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что при вступлении Украины в Европейский Союз страна вынуждена "абсолютно отказаться от суверенитета". По его словам, суверенитет могут позволить себе только "могущие страны".

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко считает, что членство Украины в ЕС будет означать ограничение суверенитета страны, в том числе в вопросах армии и сельского хозяйства.

"Почитайте условия вступления в ЕС. Вы очень удивитесь. Там ограничения по численности армии будут смотреться огромной победой. Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть как правильно готовить масло, и доить коров. Суверенитет – это дорогое удовольствие. Его могут позволить себе могущественные страны", — пишет Гончаренко в собственном Telegram.

По словам депутата, суверенитет начинается с того, что "ты можешь сам себя обеспечить и сам себя защитить". Гончаренко утверждает, что "пока этого нет" и "нас обеспечивает европейский и американский налогоплательщик. Выплачивая пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам".

После критики Гончаренко опубликовал новое сообщение, где подробнее объяснил свою позицию. Нардеп отметил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но предупреждает, что это будет иметь последствия для суверенитета страны.

"Я за членство Украины в ЕС. Но это членство внесет за собой ограничение нашего суверенитета. Потому что любой альянс или союз — это именно об этом. Но я не просто за. Я считаю, что другого варианта, кроме того, чтобы стать членом ЕС – нет и быть не может. А пост о суверенитете – это пост о реализме и прагматизме, а не о сказках", — добавил Гончаренко.

