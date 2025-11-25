logo_ukra

Політика України 2025 У ВР зробили цинічну заяву про мир: до чого закликали Україну
У ВР зробили цинічну заяву про мир: до чого закликали Україну

Депутат Олексій Гончаренко закликав Україну "зупинитися" в війні з Росією.

25 листопада 2025, 17:30
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив про необхідність "зупинитися" заради миру. За його словами, на цьому етапі російсько-української війни не важлива зброя, а важливо "чи готові люди помирати".

У ВР зробили цинічну заяву про мир: до чого закликали Україну

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко вважає, що Росія має перевагу у війні проти України завдяки людському ресурсу, який вона може використовувати безповоротно для захоплення міст та сіл.

"Зараз буде цинічно, але напевно це знову ж таки має хтось сказати. Вони (росіяни) готові покласти 30 тисяч людей за взяття Покровська. 50 тисяч за Бахмут. 20 тисяч за Авдіївку. І це не зупиняється. Вони готові будуть покласти 100 тисяч за Словʼянськ. 200 тисяч за Краматорськ. І це пояснити ніяк не можна. І тому нам потрібно зупинятись. У нас немає зайвих людей, яких варто відправляти на смерть. Ми не можемо собі дозволити це", — пише депутат у власному Telegram.

Політик заявив, що нібито на цьому етапі російсько-української війни виграє та країна, яка готова зазнавати більших втрат людей. 

"У нас немає технологічної переваги над росією. А якщо її немає, то все зводиться до того, що наступає момент в якому хто готовий померти більше — той і перемагає. Тому нам треба зупинитись. Тому нам треба мир", — пише Гончаренко.

Народний депутат не вказав, як саме Україна має "зупинитися", а також на які поступки піти заради миру, адже Путін та керівництво РФ неодноразово заявляли, що не планує закінчувати війну проти України поки не досягне "усіх поставлених цілей".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ВР назвали точний момент, коли закінчиться війна.

Також "Коментарі" писали, що Гончаренко розкритикував переговори в Женеві між делегаціями України та США щодо мирного плану.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51174
