У ВР зробили цинічну заяву про мир: до чого закликали Україну

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив про необхідність "зупинитися" заради миру. За його словами, на цьому етапі російсько-української війни не важлива зброя, а важливо "чи готові люди помирати".

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко вважає, що Росія має перевагу у війні проти України завдяки людському ресурсу, який вона може використовувати безповоротно для захоплення міст та сіл.

"Зараз буде цинічно, але напевно це знову ж таки має хтось сказати. Вони (росіяни) готові покласти 30 тисяч людей за взяття Покровська. 50 тисяч за Бахмут. 20 тисяч за Авдіївку. І це не зупиняється. Вони готові будуть покласти 100 тисяч за Словʼянськ. 200 тисяч за Краматорськ. І це пояснити ніяк не можна. І тому нам потрібно зупинятись. У нас немає зайвих людей, яких варто відправляти на смерть. Ми не можемо собі дозволити це", — пише депутат у власному Telegram.

Політик заявив, що нібито на цьому етапі російсько-української війни виграє та країна, яка готова зазнавати більших втрат людей.

"У нас немає технологічної переваги над росією. А якщо її немає, то все зводиться до того, що наступає момент в якому хто готовий померти більше — той і перемагає. Тому нам треба зупинитись. Тому нам треба мир", — пише Гончаренко.

Народний депутат не вказав, як саме Україна має "зупинитися", а також на які поступки піти заради миру, адже Путін та керівництво РФ неодноразово заявляли, що не планує закінчувати війну проти України поки не досягне "усіх поставлених цілей".

