У ВР зробили цинічну заяву про мир: до чого закликали Україну

Slava Kot
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив про необхідність "зупинитися" заради миру. За його словами, на цьому етапі російсько-української війни не важлива зброя, а важливо "чи готові люди помирати".
Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко вважає, що Росія має перевагу у війні проти України завдяки людському ресурсу, який вона може використовувати безповоротно для захоплення міст та сіл.
Політик заявив, що нібито на цьому етапі російсько-української війни виграє та країна, яка готова зазнавати більших втрат людей.
Народний депутат не вказав, як саме Україна має "зупинитися", а також на які поступки піти заради миру, адже Путін та керівництво РФ неодноразово заявляли, що не планує закінчувати війну проти України поки не досягне "усіх поставлених цілей".
