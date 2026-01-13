Верховна Рада звільнила міністра оборони: деталі

Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля. За відповідну постанову на пленарному засіданні проголосували 265 народних депутатів, що забезпечило необхідну конституційну більшість.

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Виступаючи з трибуни парламенту, Шмигаль заявив, що залишає посаду з відчуттям виконаного обов’язку. За його словами, започатковані процеси в оборонному відомстві мають стати основою для нових реформ.

"Я залишаю цю посаду з упевненістю, що наступні процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України", — сказав Шмигаль під час виступу в парламенті.

Президент Володимир Зеленський уже окреслив подальші кадрові плани. Очікується, що Верховна Рада розгляне кандидатуру Михайла Федорова на посаду нового міністра оборони після його звільнення з крісла очільника Міністерства цифрової трансформації.

Денис Шмигаль очолював Міністерство оборони з 17 липня 2025 року, змінивши на цій посаді Рустема Умєрова. До цього він понад п’ять років був прем’єр-міністром України — найдовше серед усіх очільників уряду за час незалежності. На початку року Зеленський запропонував Шмигалю нову роль у виконавчій владі, а саме першого віцепрем’єра та міністра енергетики, наголосивши на важливості швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.

9 січня і Шмигаль, і Федоров одночасно подали заяви про відставку.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Верховна Рада відправила у відставку міністра енергетики Світлану Гринчук.