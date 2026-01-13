Верховна Рада звільнила міністра оборони: деталі

Рубрики
Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля. За відповідну постанову на пленарному засіданні проголосували 265 народних депутатів, що забезпечило необхідну конституційну більшість.
Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел
Виступаючи з трибуни парламенту, Шмигаль заявив, що залишає посаду з відчуттям виконаного обов’язку. За його словами, започатковані процеси в оборонному відомстві мають стати основою для нових реформ.
Президент Володимир Зеленський уже окреслив подальші кадрові плани. Очікується, що Верховна Рада розгляне кандидатуру Михайла Федорова на посаду нового міністра оборони після його звільнення з крісла очільника Міністерства цифрової трансформації.
Денис Шмигаль очолював Міністерство оборони з 17 липня 2025 року, змінивши на цій посаді Рустема Умєрова. До цього він понад п’ять років був прем’єр-міністром України — найдовше серед усіх очільників уряду за час незалежності. На початку року Зеленський запропонував Шмигалю нову роль у виконавчій владі, а саме першого віцепрем’єра та міністра енергетики, наголосивши на важливості швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.
9 січня і Шмигаль, і Федоров одночасно подали заяви про відставку.
Раніше портал "Коментарі" писали, що Верховна Рада відправила у відставку міністра енергетики Світлану Гринчук.