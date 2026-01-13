logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Верховна Рада звільнила міністра оборони: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Верховна Рада звільнила міністра оборони: деталі

Верховна Рада 265 голосами звільнила міністра оборони Дениса Шмигаля

13 січня 2026, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля. За відповідну постанову на пленарному засіданні проголосували 265 народних депутатів, що забезпечило необхідну конституційну більшість.

Верховна Рада звільнила міністра оборони: деталі

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Виступаючи з трибуни парламенту, Шмигаль заявив, що залишає посаду з відчуттям виконаного обов’язку. За його словами, започатковані процеси в оборонному відомстві мають стати основою для нових реформ.

"Я залишаю цю посаду з упевненістю, що наступні процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України", — сказав Шмигаль під час виступу в парламенті.

Президент Володимир Зеленський уже окреслив подальші кадрові плани. Очікується, що Верховна Рада розгляне кандидатуру Михайла Федорова на посаду нового міністра оборони після його звільнення з крісла очільника Міністерства цифрової трансформації. 

Денис Шмигаль очолював Міністерство оборони з 17 липня 2025 року, змінивши на цій посаді Рустема Умєрова. До цього він понад п’ять років був прем’єр-міністром України — найдовше серед усіх очільників уряду за час незалежності. На початку року Зеленський запропонував Шмигалю нову роль у виконавчій владі, а саме першого віцепрем’єра та міністра енергетики, наголосивши на важливості швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.

9 січня і Шмигаль, і Федоров одночасно подали заяви про відставку.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Верховна Рада відправила у відставку міністра енергетики Світлану Гринчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини