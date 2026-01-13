Верховная Рада уволила министра обороны: детали

Верховная Рада приняла решение об отставке министра обороны Дениса Шмыгаля. За соответствующее постановление на пленарном заседании проголосовали 265 народных депутатов, что обеспечило необходимое конституционное большинство.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Выступая с трибуны парламента, Шмыгаль заявил, что покидает пост с ощущением исполненного долга. По его словам, начатые процессы в оборонном ведомстве должны стать основой новых реформ.

"Я покидаю этот пост с уверенностью, что следующие процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши совместные достижения будут служить основой устойчивости Украины", — сказал Шмигаль, выступая в парламенте.

Президент Владимир Зеленский уже очертил дальнейшие кадровые планы. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит кандидатуру Михаила Федорова на должность нового министра обороны после его увольнения с кресла главы Министерства цифровой трансформации.

Денис Шмыгаль возглавлял Министерство обороны с 17 июля 2025 года, сменив на этом посту Рустема Умерова. До этого он более пяти лет был премьер-министром Украины — дольше всех глав правительства за время независимости. В начале года Зеленский предложил Шмыгалю новую роль в исполнительной власти, а именно первого вице-премьера и министра энергетики, отметив важность быстрого восстановления энергетической инфраструктуры после российских ударов.

9 января и Шмыгаль и Федоров одновременно подали заявления об отставке.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Верховная Рада отправила в отставку министра энергетики Светлану Гринчук.