Рада відправила у відставку міністра енергетики Світлану Гринчук: депутати не можуть її знайти

Верховна Рада 19 листопада підтримала відставку міністра енергетики України Світлани Гринчук, яка стала фігуранткою антикорупційного розслідування НАБУ та так званих "плівок Міндіча".

Світлана Гринчук. Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. При цьому сама Гринчук, як і її колега Герман Галущенко до сесійної зали не прийшли попри вимоги депутатів.

Деякі народні обранці вважають, що вона вже може перебувати за кордоном.

"Світлану Гринчук звільнено з посади міністра енергетики. Якщо хтось її знайде — повідомте відповідні правоохоронні органи)", — написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, що Світлана Гринчук подала заяву про звільнення 12 листопада після того, як почав набирати обертів корупційний скандал в енергетиці. Де вона зараз, не знає навіть віцепрем’єр Тарас Качка, який представляв у парламенті подання про звільнення міністрів. Він стверджує, що бачив Гринчук більше двох тижнів тому.

"Де вона перебуває весь цей час — ніхто не каже", — додав Гончаренко.

Після звільнення двох міністрів Верховна Рада припинила роботу. Спікер Руслан Стефанчук пояснив, що парламент переходить "в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась". Тому про наступне засідання поінформує додатково.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Верховна Рада 19 листопада відправила у відставку міністра енергетики України Германа Галущенка. За таке рішення проголосували 323 депутати. В ухваленій постанові зазначено, що відставка відбулася відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, яка надає парламенту право вирішувати питання про звільнення членів Кабінету Міністрів.