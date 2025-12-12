logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 В Україні можуть ліквідувати Офіс президента та провести низку кадрових змін: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні можуть ліквідувати Офіс президента та провести низку кадрових змін: деталі

Сергій Кислиця все ближче до того, щоб стати новим очільником МЗС

12 грудня 2025, 14:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Найближчим часом ми матимемо нового міністра закордонних справ. Можливо, його внесуть в парламент разом з кандидатами на міністра юстиції та міністра енергетики. Прізвище – це, звісно, такий собі "секрет Полішинеля" – Сергій Кислиця. Нинішній міністр Сибіга має намір поїхати в сусідню з Україною країну послом. Це теж уже не секрет, бо агреман в Польщу був оформлений. Про це розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

В Україні можуть ліквідувати Офіс президента та провести низку кадрових змін: деталі

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що йдеться про один нюанс, який може породити багато конспірологічних теорій.  

"Вірчі грамоти пані посол України в США Ольга Стефанішина досі не вручила. Мала це зробити ще місяць тому, але... Це означає, що вона не може досі повноцінно виконувати свої обов'язки. На цьому тлі поповзли чутки, що в Штати може поїхати новий кандидат. Але поки міняти Стефанішину в ОП не готові", – зазначив експерт. 

Віктор Шлінчак зауважує, що по історії з Офісом президента також є цікаві повороти – можлива зміна самої структури Офісу. Який може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентована модель "колективного Єрмака", що, можливо, не так вже й погано — буде більше альтернативної інформації.  

"А поки, як я розумію, Володимир Олександрович все ще продовжує узгоджувати з Андрієм Борисовичем частину порядку денного. Що цілком логічно: надто багато процесів було на ньому зав'язано", – підсумував аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" - партія "Слуга народу" активно готується до зʼїзду: хто стане новим головою партії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини