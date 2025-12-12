В Україні можуть ліквідувати Офіс президента та провести низку кадрових змін: деталі

Найближчим часом ми матимемо нового міністра закордонних справ. Можливо, його внесуть в парламент разом з кандидатами на міністра юстиції та міністра енергетики. Прізвище – це, звісно, такий собі "секрет Полішинеля" – Сергій Кислиця. Нинішній міністр Сибіга має намір поїхати в сусідню з Україною країну послом. Це теж уже не секрет, бо агреман в Польщу був оформлений. Про це розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що йдеться про один нюанс, який може породити багато конспірологічних теорій.

"Вірчі грамоти пані посол України в США Ольга Стефанішина досі не вручила. Мала це зробити ще місяць тому, але... Це означає, що вона не може досі повноцінно виконувати свої обов'язки. На цьому тлі поповзли чутки, що в Штати може поїхати новий кандидат. Але поки міняти Стефанішину в ОП не готові", – зазначив експерт.

Віктор Шлінчак зауважує, що по історії з Офісом президента також є цікаві повороти – можлива зміна самої структури Офісу. Який може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентована модель "колективного Єрмака", що, можливо, не так вже й погано — буде більше альтернативної інформації.

"А поки, як я розумію, Володимир Олександрович все ще продовжує узгоджувати з Андрієм Борисовичем частину порядку денного. Що цілком логічно: надто багато процесів було на ньому зав'язано", – підсумував аналітик.

