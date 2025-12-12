Слуга народу готується до зʼїзду: хто стане новим головою партії

Президентська партія "Слуга народу" проведе зʼїзд 17 грудня, де буде обрано нового голову партії. Чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня. У зв’язку з цим партія проводить з’їзд для обрання нового керівника.

Слуга народу. Фото: з відкритих джерел

Олену Шуляк обрали головою цієї політичної сили 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду "Слуги Народу". Вона зайняла цю посаду замість Олександра Корнієнка, який був обраний першим заступником голови Верховної Ради.

Вона є народною депутаткою ВРУ 9-го скликання (обрана номером 13 у списку як безпартійна) та головою Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Тепер же за інсайдерською інформацією нардепа Олексія Гончаренка "слуги" планують повернути Олександра Корнієнка на посаду голови політсили.

