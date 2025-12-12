В Украине могут ликвидировать Офис президента и провести ряд кадровых изменений: детали

В ближайшее время у нас будет новый министр иностранных дел. Возможно, его внесут в парламент вместе с кандидатами в министр юстиции и министра энергетики. Фамилия – это, конечно, некий "секрет Полишинеля" – Сергей Кислица. Нынешний министр Сибига намерен уехать в соседнюю с Украиной страну послом. Это тоже уже не секрет, потому что агреман в Польшу был оформлен. Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что речь идет об одном нюансе, который может породить много конспирологических теорий.

"Верные грамоты госпожа Украины в США Ольга Стефанишина до сих пор не вручила. Это должно было сделать еще месяц назад, но... Это значит, что она не может до сих пор полноценно выполнять свои обязанности. На этом фоне пополз слух, что в Штаты может поехать новый кандидат. Но пока менять Стефанишину в ОП не готовы", – отметил эксперт.

Виктор Шлинчак отмечает, что по истории с Офисом президента также есть интересные повороты – возможно изменение самой структуры Офиса. Который может стать "Кабинетом президента", где обществу будет презентована модель "коллективного Ермака", что, возможно, не так уж плохо — будет больше альтернативной информации.

"А пока, как я понимаю, Владимир Александрович все еще продолжает согласовывать с Андреем Борисовичем часть повестки дня. Что вполне логично: слишком много процессов было на нем завязано", – подытожил аналитик.

