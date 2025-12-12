В Украине могут ликвидировать Офис президента и провести ряд кадровых изменений: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
В ближайшее время у нас будет новый министр иностранных дел. Возможно, его внесут в парламент вместе с кандидатами в министр юстиции и министра энергетики. Фамилия – это, конечно, некий "секрет Полишинеля" – Сергей Кислица. Нынешний министр Сибига намерен уехать в соседнюю с Украиной страну послом. Это тоже уже не секрет, потому что агреман в Польшу был оформлен. Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Офис президента. Фото: из открытых источников
Эксперт обратил внимание, что речь идет об одном нюансе, который может породить много конспирологических теорий.
Виктор Шлинчак отмечает, что по истории с Офисом президента также есть интересные повороты – возможно изменение самой структуры Офиса. Который может стать "Кабинетом президента", где обществу будет презентована модель "коллективного Ермака", что, возможно, не так уж плохо — будет больше альтернативной информации.
