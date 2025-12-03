В Украине мог быть "майдан против Ермака": при чем здесь откровение Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью "Радио Свобода", что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказал значительное влияние на главу государства и нередко искажал для него информацию. При этом ее тезис теперь несколько напоминают тезисы обиженного Арестовича. Такое мнение высказал политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.

Ермак и Мендель. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, после прочтения интервью Мендель возникло впечатление, что мы видим отработку заранее расписанного календарного плана "Майдан против Ермака", а потому даже после отставки Ермака его, по крайней мере частично, продолжают реализовывать.

"Ну, а что? Интервью записаны и проплачены раньше времени, а потому выходят по плану. Даже если сам план уже утратил актуальность", – отметил эксперт.

Он отмечает, что уже говорил ранее о проекте государственного переворота через Верховную Раду, но очевидно, что его должен сопровождать ряд "дополнительных операций". Похоже, что важнейшим элементом этого всего была "майдан против Ермака", которая, пожалуй, должна была бы положить начало массовым протестам. Ну, а дальше эти протесты должны "оформить" депутаты.

"Думаю, в плане были и провокации, и "избиение активистов тетушками Ермака" и все подобное. Ну а обломки этого плана, который, очевидно, приходится корректировать просто "на ходу", мы наблюдаем сейчас. В виде запланированных заблаговременно публикаций, которые продолжают выходить и сейчас. И, вероятно, будут выходить еще некоторое время", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что еще в 2019 году Андрей Ермак интересовался возможностью стать президентом страны. Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, комментируя политическую роль и влияние бывшего руководителя Офиса президента.

По словам Мендель, во время рабочей поездки в США Ермак обратился к одному из американских политических консультантов по поводу того, как стать президентом. Журналистка отмечает, что амбиции Ермака были заметны с первых лет его работы в команде Зеленского.



